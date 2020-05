Na pošumavské akci byl suverénně největší hvězdou. Jeho cílem bylo hodit B limit pro letní olympijské hry v Londýně 2012, které měl hodnotu 80,50 metru. O necelých 50 cm dnes již dvaatřicetiletý čahoun však limit nesplnil.

„Po prvním pokuse jsem věřil, že to to bude lepší. Ale pak šla technika "dolů" a bohužel to nevyšlo. Ale věřím, že mi tento závod pomůže v přípravě na další, koukneme na pokusy na kameře. Jinak bych chtěl moc poděkovat divákům, udělali tady v Klatovech skvělou atmosféru," řekl Deníku tenkrát Frydrych.

Nesplnění limitu ale Frydrycha mrzet nemuselo. Na letní „londýnské“ hry pod pěti kruhy se muž závodící za TJ Dukla Praha přece jen probojoval.

PETR FRYDRYCH

Narozen: 13. ledna 1988 v Klatovech. Výška: 200 cm. Největší úspěchy: MS 2017 Londýn - 3. místo (88,32 cm – osobní rekord), MS 2009 Litva – 2. místo), MČR 2009 Praha, 2013 Tábor a 2018 Kladno – 1. místo, MČR 2012 Vyškov a 2016 Tábor – 2. místo, MČR 2008 Tábor, 2015 Plzeň, 2017 Třinec a 2019 Brno – 3. místo).