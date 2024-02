Nepovedené dvojutkání krajského přeboru I. třídy mají za sebou volejbalisté Klatov. Tým z města karafiátů podlehl v rámci 21. a 22. kola domácímu Unionu Plzeň dvakrát 0:3 a domů se vracel s prázdnou.

Klatovští volejbalisté, ilustrační snímek. | Foto: SK Volejbal Klatovy

„Na zápas s Unionem jsme se nesešli v hojném počtu a měli jsme pouze jednoho hráče na střídání, tudíž základní sestava nebyla úplně nejsilnější, ale na soupeře mohla stačit. Během prvního utkání nám největší starost dělal servis plzeňského blokaře, který jsme nebyli schopni kvalitně přijmout, kvůli tomu to měl nahrávač složité a nemohl zapojit všechny útoky. Soupeř naši hru četl a vždy postavil kvalitní blok. Také jsme zbytečně zmatkovali a tím pádem i chybovali. První zápas se nám vůbec nevydařil a prohráli jsme ho 0:3," hodnotil nepříliš povedený úvodní mač klatovský volejbalistka Erik Šabatka.

Skvělá práce. Mladé volejbalistky přivezly z Ostravy parádní čtvrté místo

„Do druhého zápasu jsme nastupovali ve stejné sestavě a věděli jsme, co nás čeká a na co si máme dát pozor. I přes to jsme nebyli schopni pořádně zaútočit, a proto muselo dojít ke střídání smečaře. Ani to naši hru nezměnilo a druhý zápas jsme opět prohráli 0:3," stýskal si volejbalista áčka Klatov.

V aktuální tabulce jsou Klatovští na pátém místě, ale na čtvrté Skvrňany ztrácí pouhých šest bodů a mají dva zápasy k dobru. Nejbližší konfrontace čeká Sportovní klub na začátku března proti Mirošovu, který je v průběžném hodnocení krajského přeboru předposlední o skóre před béčkem Domažlic.

Zdroj: ČVF

Gladiátoři udolali béčko Malé Vísky, Dynamo odmítlo čapí senzaci