„Chceme tam hlavně jako tým dosáhnout dobrého výsledku. A budu rád, když se zadaří i mně v individuálním závodě,“ říkal Šrail po ´poslední Marcialonze´ v Itálii, kde skončil až v páté desítce konečného pořadí.

A v závodě v malebných Jizerských horách, který se kvůli pandemii koronaviru tentokrát uskutečnil zcela bez ´hobbíků´, nezklamal. Ve velké konkurenci elitních laufařů Šrail skončil na solidním 23. místě. Lepší z českých závodníků byl pouze devatenáctý Jiří Pliska.

Zlomil lyži, přesto byl Šrail po Jizerské padesátce spokojený.Zdroj: facebook Vltava Fund Ski Team

Umístění však mohlo být daleko lepší. To by však Šraila nesměla letos provázet nehorázná smůla. Zatímco na předchozích akcích v Itálii a ve Švýcarsku zlomil, respektive ztratil hůlku, tentokrát na trati zlomil lyži. „Nevím, co jsem komu udělal, ale asi je to nějaká karma,“ smál se po závodě.

Naštěstí relativně záhy získal novou lyži a bojoval dál o co nejlepší výsledek. „Ale už jsem ztratil kontakt se skupinkou, ve kterém jsem byl. Je to škoda, protože jsem věřil, že bych teď mohl skončit v elitní patnáctce. I přesto jsem ale spokojený, protože se mi podařilo na „Jizerce“ zajet svůj nejlepší výsledek za hodně dlouhou dobu,“ komentoval Šrail své domácí vystoupení.

Kromě hlavního závodu na 50 kilometrů se třicetiletý borec ze Šumavy, který letos na maratonských tratích válí v dresu Vltava Fund Ski Teamu, zúčastnil také pátečního sprintu. A tam, byť na startu chybělo několik kvalitních tváří, obsadil parádní stříbrnou příčku za vítězným Maxem Novakem – švédským sportovcem s českými kořeny.

„Jelo se mi výborně. Kvalifikaci jsem asi trošku pošetřil (v kvalifikaci skončil Šrail až osmý – pozn. autora), ale finálový závod mi neskutečně vyšel,“ pochvaloval si Jan Šrail, bývalý člen týmu legendárního Lukáše Bauera. A nevadila mu ani arktická zima, která na severu Čech panovala. „Ziminka byla, ale to se dalo zvládnout. Podmínky byly skvělé. Stejně jako celý závod, “ dodal.