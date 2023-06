Stříbrný hattrick Tadeáše Kalounera. Tak by se dala nazvat sobota 20. května, kdy se na oblastním mistrovství jednotlivců Plzeňského a Karlovarského kraje ve Stříbře podařily sprinterovi Atletiky Klatovy Tadeáši Kalounerovi vybojovat tři stříbrné medaile a jedno zlato. Kov nejcennějšího lesku Tadeáš Kalouner vybojoval v běhu na 300 metrů, když všechny své soupeře nechal o parník pozadu v čase 37,86 sekundy.

Klatovští atleti. | Foto: Atletika Klatovy

Ve finálovém běhu na 60 metrů si zaběhl nový osobní rekord 7,37 sekundy, a to samé předvedl v běhu na 150 metrů (17,77 s). Svoji úžasnou běžeckou formu předvedl také jako finišman štafety na čtyřikrát 60 metrů, která ve složení Bartoš, Kotiš, Slivoň a Kalouner vybojovala druhé místo za Škodou Plzeň.

Druhé zlato klatovské výpravy vybojoval tyčkař Vojtěch Bartoš, který předváděl parádní výkony, a nakonec posunul své dosavadní maximum o 10 cm a přeletěl laťku ve výšce 270 cm. Celé sobotní závody začínaly výškou žáků a zde Michal Hampl vybojoval první medaili pro klatovský oddíl. Za výkon v novém osobním rekordu 162 cm bral bronz.

Další medailové úspěchy

Velkou radost ale dělali i vrhači, a to na disku a kouli. Zde se všichni klatovští kluci dostali do finále a vždy urvali alespoň bronz. Nejprve v disku překvapil parádními otočkami Radek Němeček, který dlouho čekal na svojí první medaili, a až v sobotu se dočkal bronzu za svůj nejdelší hod do vzdálenosti 33,76 metru.

Jen o pár centimetrů za ním zaostal Martin Jáchymovský (33,10 metru) na čtvrtém místě a pátý skončil s novým osobním rekordem Michal Hampl (32,07 metru). Podobné to bylo na kouli, kde si chlapci vyměnili pořadí.

Bronz bral Martin Jáchymovský za 12,21 metru (osobní rekord), Radek Němeček skončil pátý s osobákem 11,06 metru a trojici do finále doplňoval překážkář Ondřej Slivoň (8. místo - 8,94 metru). Ondřej Slivoň v sobotu běžel poprvé 200 metrů překážek s časem 30,59 sekundy se umístil na páté pozici.

Celá řada pátých příček

Pátých míst měli Klatovští hned několik. Lenka Miltová tuto příčku vybojovala ve skoku vysokém (136 cm), Kateřina Matějková byla pátá hned dvakrát v kouli (9,51 metru) a v disku prvně zkoušela otočku a hned z toho byl osobní rekord 24,25 metru. Velmi pěkné výkony předvedli i sprinteři a sprinterky, kteří si vylepšili svoje osobáky na 60 metrů, ale také v běhu na 150 metrů – Aneta Vítovcová (8,62 s, 20,59 s), Tereza Hromadová (8,76 s, 21,82 s), Kryštof Kotiš (19,72 s), Vojtěch Bartoš (19,17 s) a Lukáš Vondráček (21,27 s), který si vylepšil i dálkařské maximum na 5,02 metru.

Na dlouhých překážkách a v kouli se představila ještě Karolína Maršíková a svoji premiéru si odbyli Donart Ramizi ve skoku vysokém a na šedesátce, a Vítek Bešta, taktéž v běhu na 60 metrů a ve skoku dalekém. „Všem našim medailistům gratulujeme a svěřencům děkujeme za parádní výkony, které předvedli, a těm, co se tentokrát tak nedařilo, popřejeme, ať nevěší hlavu a makají na sobě dál, úspěch se dostaví,“ uvedli trenéři Atletiky Klatovy.

Mladší kluci zazářili ve štafetě

Mladší žactvo jelo sice v menším počtu než starší, ale všichni předvedli maximální výkony. Bronzová medaile cinkla Václavu Wachtlovi v kouli a také štafetě na čtyřikrát 60 metrů ve složení Filip Špatenka, Matouš Drnec, Václav Wachtl a Oskar Kotiš, která byla dokonce na stříbrné pozici. Pěkné páté místo v dálce vybojoval kvalitním výkonem 433 cm Matouš Drnec. Dobře závodila jediná klatovská mladší žákyně Alena Wachtlová.

OMD dorostu a juniorů a dospělých

V neděli 21. května čekalo totéž mistrovství dvou krajů dospělé, dorostence a juniory, tentokrát v Domažlicích. Klatovská Atletika zde získala čtyři tituly a další medaile. Dvě zlata vybojoval Jiří Bešta v tyči a na 400 metrů překážek, k čemuž přidal ještě stříbro na krátkých překážkách.

Mistryněmi dvou krajů se staly v tyči žen dorostenka Dagmar Řezáčová, která přidala bronz na 300 metrů překážek. V běhu na 3000 metrů žen suverénně zvítězila Nikola Hatová. Další bronzové medaile přidali Jakub Beneda (běh na 800 metrů), Martin Ruhsam (v disku), Vojtěch Koželuh a Lukáš Bešta na překážkách sprintech.

Výborně si vedli i atleti ze Sušice

Dařilo se i druhému okresnímu oddílu ze Sušice – dorostenec Václav Mužík získal dva bronzy v trojskoku a oštěpu, stříbro si podělily dvě sušické tyčkařky se shodným výkonem i zápisem - Anna Valnetová a Barbora Kolářová.

O den dříve ve Stříbře vyhrála tyčku žákyň Alena Matoušková, druhý byl Jindřich Šrejma, který ještě přidal bronzovou medaili v kladivu žáků.

O stejném víkendu se dařilo i klatovským atletkám na větších mítíncích. Na slavném memoriálu Ludvíka Daňka vyhrála Julie Kubátová svůj běh na 800 metrů, v německém Halle zvítězila na vrhačském mítinku ve vrhu koulí Karolína Machová.

Autoři: Vojtěch Koželuh, Václav Šelmát, Martin Mangl

