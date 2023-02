V elitní dvacítce čistě individuálního podniku ve Švédsku bylo hned šestnáct Norů, tři Švédové a … Jan Šrail. Ten po famózním výkonu zajel v rámci závodů Ski Classics (dálkové běhy na lyžích) životní výsledek. Osmé místo je toho patřičným důkazem. „Je to pro mě pohádka, jsem fakt nadšený,“ jásal po příjezdu domů člen laufařského Vltava Fund Ski Teamu. „Je vidět, že na to je, když si to všechno sedne,“ pokračoval v telefonickém rozhovoru pro Deník.