/FOTOGALERIE/ Dlouhých 29 let let trvalo, než klatovský šachista ovládl populární mezinárodní festival O pohár města Klatov – UNILEASING open.

Stupně vítězů - turnaj A. | Foto: Karel Nováček

Letos se to podařilo dvaadvacetiletému domácímu borci Tomáši Hurdzanovi, který po devíti dnech urputných bojů za sebou nechal taková šachová esa jako dvanáctinásobného vítěze klatovského turnaje velmistra Petra Neumana nebo loňského šampiona mezinárodního mistra Vojtěcha Straku a mohl tak převzít z rukou starosty města Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra pohár pro vítěze turnaje A. Celkem se tohoto šachového klání zúčastnilo 201 šachových nadšenců ze sedmi zemí a čtyř kontinentů, kteří bojovali ve třech hlavních turnajích.

Turnaj A – Allianz OPEN - vítěz Tomáš Hurdzan

V hlavním turnaji pro hráče s ELO nad 1800 bojovalo celkem 61 borců a jak už to v šachu většinou bývá, o celkovém vítězi rozhodlo až závěrečné deváté kolo. Po 8. kole se na čele usadila čtveřice šestibodových hráčů: Vojtěch Straka z Moravské Slavie Brno, Petr Neuman z Líní , Martin Horák z Unichessu Praha a právě domácí Tomáš Hurdzan. Zatímco partie mezi Martinem Horákem a Petrem Neumanem skončila poměrně záhy remízou, ve druhé bitvě využil Tomáš Hurdzan proti Vojtěchu Strakovi dokonale výhodu bílých figur a svou převahu korunoval skvěle sehranou věžovou koncovkou, která mu vynesla kýženou výhru, zisk sedmi bodů a posun na první místo konečného pořadí.

Tomáš Hurdzan, šampion.Zdroj: Karel Nováček

Pro Tomáše Hurdzana, který je držitelem šachového titulu mistr FIDE, je to největší úspěch jeho šachové kariéry v turnaji dospělých, kterým navázal na mládežnické tituly mistrů republiky jednotlivců nebo titul v extralize mládeže družstev za Šachklub Sokol Klatovy. Na druhém místě se umístil velmistr Petr Neuman, z bronzu se pak radoval Kilián Slovák z Hošťálkové. V soutěži družstev se nejvíce dařilo ŠK 64 Plzeň v sestavě Artem Mametev, Marek Janouš, Makar Honcharov a Filip Holý.

Turnaj B – Rodenstock OPEN - vítěz František Skokan

Zatímco turnaj A je co se síly hráčů týká vyniká kvalitou, turnaj B, kterého se mohou účastnit zájemci s ELO pod 2000, zase dominuje z pohledu kvantity. Letos přijelo do Klatov celkem 94 šachistů a šachistek, a to s velkým zastoupením mládeže. Turnaj nepřinesl žádné výrazné překvapení, všech pět nejvýše postavených hráčů se v celkovém pořadí umístilo v elitní pětici.

František Skokan, vítěz turnaje B.Zdroj: Karel Nováček

Ze zlata se tak po zásluze mohl ziskem 7,5 bodů radovat František Skokan z Dobrovic před Pavlem Žákem z Dolního Benešova (7 bodů) a tradičním účastníkem Janem Maškem z Dukly Praha (6,5 bodů). Za zmínku z pohledu domácího oddílu jistě stojí sedmé místo Zdeňka Sovy nebo jedenáctá příčka skvěle hrající domácí naděje Martina Bukvaje.

Nejvyšší úroveň na Ceně Klatov v parkurovém skákání vyhrála Klára Vítovcová

Nejmladší účastnicí turnaje a zároveň celého festivalu byla pětiletá Evička Tykalová z Klatov. Soutěž družstev ovládl domácí ŠK Sokol Klatovy v sestavě Zdeněk Sova, Martin Bukvaj, Denis Kasík a Anežka Nová.

Nejmladší účastnice turnaje - Eva Tykalová (5 let).Zdroj: Karel Nováček

Turnaj C hraný jako Memoriál Ing. Jaromíra Nováka

Velkou novinkou letošního festivalu bylo konání seniorského turnaje C – Memoriálu Ing. Jaromíra Nováka určeného pro hráče ve věku nad 50 let.

Tímto krokem chtěli pořadatelé z klatovského Šachklubu nabídnout starším hráčům možnost bojovat mezi sebou v samostatném turnaji a vyhnout se tak „dravému mládí“ a zároveň také uctít památku klatovské legendy pana Ing. Jaromíra Nováka. O tom, že to nebyl vůbec špatný nápad svědčí i fakt, že se do turnaje přihlásilo 46 „seniorů“, což bylo více, než pořadatelé předpokládali.

Josef Přibyl, vítěz turnaje C.Zdroj: Karel Nováček

Po velmi napínavém průběhu se z celkového prvenství z vítězství radoval největší favorit, mezinárodní mistr Josef Přibyl z DP Praha před Karlem Chalušem z Plzně – Letná a Luďkem Sedlákem z CAISSA Roztoky. Všichni medailisté získali z devíti partií šest a půl bodu, o konečném pořadí tak rozhodlo pomocné hodnocení. V turnaj seniorů startoval nejstarší účastník festivalu třiaosmdesátiletý Josef Prachař z GROP Praha.

Krajský přebor mužů a žen – EA Hotels OPEN

Klatovský festival se po delší odmlce konal zároveň jako krajský přebor mužů a žen. Z titulu krajského přeborníka se mohl radovat celkový vítěz Tomáš Hurdzan (7 bodů) z domácího oddílu před Petrem Neumanem z Líní (6,5 bodů) a Markem Janoušem z ŠK 64 Plzeň (6 bodů). Mezi ženami zvítězila Martina Folková z Líní (5 bodů) před domácími nadějemi Anežkou Novou (5 bodů) a Barborou Tykalovou (3 body).

Velmistr Petr Neuman.Zdroj: Karel Nováček

Přebor České obce sokolské

Přeborníkem mezi sokoly se stal Tomáš Hurdzan, druhou příčku obsadil mezinárodní mistr Josef Juřek z Vyšehradu Praha a na bronzovou příčku se probojoval mladý Matyáš Roubal z domácích Klatov. Mezi ženami přebornický titul získala klatovská Anežka Nová před Martou Beranovou z Bakova nad Jizerou a další domácí nadějí Barborou Tykalovou.

Mistryně ČR do 8 let Barbora Tykalová.Zdroj: Karel Nováček

Turnaj v rapid šachu – Airweb OPEN

V open turnaji nejlepší kvalitu předvedl domácí Matouš Eret, který ziskem 6,5 bodu odskočil o celý bod druhému Rudolfu Junovi z Chotěboře a třetímu Zdeňkovi Bartoníčkovi z Kaznějova. Mezi seniory se na prvním místě s velkým náskokem umístil mezinárodní mistr Josef Přibyl z Prahy před Miroslavem Ondrejátem z TJ Tašovice a Petrem Mlýnkem z Jundrova. Celkem se rapid turnajů zúčastnilo 52 hráčů.

Turnaj v bleskovém šachu – Kola Klatovy OPEN

Po sedmém kole se uskutečnil velmi populární bleskový turnaj na patnáct kol. Zde nejvyšší kvalitu předvedl hlavní favorit turnaje – Petr Neuman z Líní před Slovákem Kiliánem z Hošťálkové a Janem Turnerem z Tachova.

Kromě šachových turnajů připravili pořadatelé pro zájemce bohatý nešachový program. Někteří využili možnost změřit své síly na turnaji ve stolním tenisu, další bojovali ve fotbalovém turnaji. Ti, kdo preferují kulturu, využili možnost prohlédnout si historické Klatovy v rámci komentované prohlídky města.

Celý šachový festival se konal za podpory města Klatovy, MKS Klatovy, pod záštitou starosty města Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra a hejtmana Plzeňského kraje p. Rudolfa Špotáka. Velkou měrou k pořádání této významné šachové akce přispěli všichni sponzoři. Všem těmto náleží velké poděkování, protože bez jejich podpory by se turnaj uskutečnit nemohl. Pořadatelé věří, že příští rok, jubilejní 30. ročník festivalu, bude minimálně stejně úspěšný, a že znovu bude překonána psychologická hranice dvou stovek hráčů.

Autor článku: Karel Nováček, editace: Martin Mangl

