„Padesát běžců, to je účast, která hovoří za vše,“ neskrýval nadšení Karel Voráček. Ačkoliv trochu foukalo, závod se podle jeho slov povedl. „Na to, že je únor, bylo počasí dobré,“ poznamenal s úsměvem hlavní pořadatel seriálu.

Absolutní vítězkou mezi ženami se stala Martina Holická, která do obce nedaleko Klatov dorazila až z východočeských Pardubic.

„Navíc vyhrála i vrchařskou prémii,“ připomněl Karel Voráček. Druhou nejrychlejší ženou bez ohledu na vypsané věkové kategorie byla talentovaná členka Atletiky Klatovy Vendula Haladová a třetí v pořadí skončila Blanka Šindelářová, vítězka nejstarší kategorie žen nad 45 let.

Zimní Řakom 2022 - Dolany u Klatov.Zdroj: Karel Voráček

Mezi muži, kterých v pěti věkových kategoriích startovalo celkem čtyřicet, se nejvíce dařilo Jiřímu Procházkovi, který časem 17:49 minuty na pětikilometrové trati ovládl svojí kategorii do 39 let i celkové pořadí mužů. Navíc si stejně jako Martina Holická doběhl pro prestižní vrchařskou prémii.

Druhým nejrychlejším mužem byl plzeňský Martin Černý a pomyslný bronz si pověsil na krk Patrik Jung z klubu Jabko Kdyně, mimochodem absolutní vítěz úvodních Zimních Vorlíků.

Druhý díl běžecké trilogie se vydařil po všech stránkách a spokojenost panovala ve tvářích pořadatelů i samotných závodníků. „Děkujeme Kájo,“ napsala k příspěvku Voráčka na facebooku, kde pro závodníky zveřejnil výsledky, Dagmar Rudolfová, druhá nejlepší žena v kategorii nad 45 let. K ní se ale přidali i další. „Děkujeme za krásný závod. Těším se na další,“ uvedl například David Kellner, mužský šampion kategorie od 40 do 49 let.

Zimní Řakom 2022 - Dolany u Klatov.Zdroj: Karel Voráček

Závěrem pak děkoval i Karel Voráček. „Děkuji všem za účast a také chci poděkovat Obecnímu úřadu v Dolanech, který nám umožňuje pořádat sportovní akce a využívat sál v místním hostinci,“ doplnil.

Celá série, která je v každé kategorii bodovaná, vyvrcholí v sobotu 19. března šest kilometrů dlouhým závodem na Komošín. Bezprostředně po něm proběhne slavnostní vyhlášení celého seriálu.

Výsledkový servis.Zdroj: Deník/Martin Mangl

