Do Dolan, v nichž žije přibližně tisícovka obyvatel, si našlo cestu třiašedesát běžců a běžkyň, kteří udělali Karlu Voráčkovi nesmírnou radost. „A když připočteme i rodinné příslušníky a kamarády, bylo na této akci dobrých 120 lidí," svěřil se nadšený Karel Voráček. „Závod se vydařil, atmosféra byla úžasná. Chtěl bych poděkovat všem, kteří dorazili. Po vyhlášení bylo pro mě od běžců připraveno překvapení, dostal jsem spoustu krásných darů. Moc jim děkuji, vážím si toho, všichni byli úžasní," dojímal se borec, který má ve své kariéře naběhány desítky tisíc kilometrů. „Děkuji také obci za podporu i rodině," dodal.

Karel Voráček od přátel z běžecké branže dostal mimo jiné i dres fotbalové Sparty.Zdroj: Zdeněk Špatenka

Nejrychlejším mužem bez ohledu na vypsané věkové kategorie byl jednatřicetiletý člen Atletiky Klatovy Vojtěch Koželuh, mezi ženami zase vládla blovická Blanka Šindelářová. Ta zároveň ovládla vypsanou vrchařskou prémii, v mužích ji pro sebe ukořistil Jiří Procházka, druhý muž celkového pořadí. Nejlepším Dolaňákem se stala Zdeněk Špatenka, Dolaňačkou Ivana Špatenková.

Nejstarším závodníkem byl jeden z Hujerů Emila Dvorský, jenž se narodil v roce 1955, titulem nejmladšího závodníka se naopak mohl pyšnit teprve dvanáctiletý Jiří Hodl, jenž trať prosvištěl v úctyhodném čase 30:56. Ještě se sluší poznamenat, že hned dva závodníci Zimní Řakom absolvovali s kočárkem - jmenovitě Hana Hanzlíková a Tomáš Dolejš.

Zimní ŘAKOM 2023 - výsledkový servis - ženy do 34 let: 1. Diana Peteříková (Hujerojc, 23:58), 2. Leni Bradová (Plzeň, 28:53), 3. Petra Benešová (Novákovice, 33:06). Ženy od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 24:04), 2. Jana Kučerová (Plzeň, 25:07), 3. Radka Ouřadová (Klatovy, 27:23), 4. Lucie Picková (Švihová, 29:31), 5. Libuše Tichá (Brnířov, 31:10), 6. Ivana Špatenková (Dolany, 31:29), 7. Hana Hanzlíková (Eaglovice team, 33:20 - s kočárkem), 8. Hana Žohová (Eaglovice team, 33:20). Ženy nad 45 let: 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 22:23), 2. Šárka Vančurová (BKB Holýšov, 24:43), 3. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 25:27), 4. Věra Benedová (Luby, 27:16), 5. Ivana Machová (Fan. běhny, 28:29), 6. Vladka Chalušová (Katovice, 33:40).