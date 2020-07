Zdejší oddíl cyklistiky je poměrně mladý, i když TJ Sokol Město Touškov vznikla už v roce 1946. „Jenže dlouho byla jen fotbalová, trochu volejbalová,“ připomněl ředitel touškovského závodu Pavel Foltýn. „Až v roce 2012 začala cyklistika, i díky spojení s firmou Duratec a trenérem Milanem Spěšným,“ zavzpomínal Foltýn na začátky cyklistiky ve Městě Touškově.

Jejich práce už nese první ovoce, začínala tady třeba Adéla Holubová, loňská juniorská mistryně ČR a sedmá na ME.

I o víkendu bude mít Bike club Město Touškov svoje zastoupení na trati. Nejžhavější želízkem bude 13letý Petr Zeman, který loni svoji kategorii vyhrál.

„Letos jsem ale přestoupil do vyšší kategorie, soupeři mně určitě nedají nic zadarmo. Ale stejné to bylo i loni,“ usmál se mladý biker.„Těším se, trať je moc hezká, i když dost těžká,“ doplnil Petr Zeman.

Podobně naladěná půjde do závodu i Simona Spěšná z MS Bike Academy Racing, dcera bikera Milana Spěšného.

„Jsem ráda, že máme pár hodin do startu prvního závodu sezony. A ještě raději jsem, že je to právě v Touškově, kde pořadatelé připravili nádhernou trať. Pamatuju si, když začínal P.A.L. Cup, tak jsme jezdili jen kolem rybníka. Udělal se tam neskutečný kus práce,“ prohlásila žákovská mistryně Evropy z roku 2018 a vítězka ČP.

Připustila, že v době koronavitové pandemie to nebylo jednoduché. „Jsem závodní typ a nevidět do budoucna, nemám ráda. Ale zvládli jsme to, jsme připravení,“ dodala Simona Spěšná.

Oba mladí bikeři jsou členové Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.