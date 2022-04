Oproti předchozím ročníkům se letos malinko změnil formát soutěže. Na programu bude celkem deset kol, přičemž každé kolo fanouškům nabídne tři zápasy. Letní Dívčí amatérskou fotbalovou ligu bude hrát šest týmů, a to dvoukolovým systémem. „Většina zúčastněných družstev se potýká s nedostatkem hráček, takže se bude hrát dvoukolově, ale hlavně v počtu 4+1,“ sdělila Deníku Yvetta Chmelová, fotbalistka PS Křeč Mochtín s tím, že do loňska se ještě hrálo systémem 5+1 (pět hráček do pole a jedna brankářka).