„Bylo to těžké rozhodování. Do poslední chvíle jsme čekali na vyjádření z ministerstva zdravotnictví, ale protože bohužel nepřicházelo, i když nám hodně pomáhal pan Šťovíček (prezident českého Automotoklubu), neměli jsme jinou možnost než závod zrušit,“ uvedl na konci října loňského Jan Petrů, předseda organizačního výboru Rallye Klatovy.

Poslední regulérní ročník se tak datuje ke konci aprílového měsíce roku 2019. Před necelými dvěma roky zvítězil v rámci 54. ročníku Rallye Šumava plzeňský jezdec Václav Pech. 28. ročník rally historických vozidel pak ovládl Ital Lucky s navigátorkou Fabrizií Ponsovou.

Pojďme nyní společně zavzpomínat, jak motoristická soutěž v roce 2019 probíhala a jak vypadala objektivem fotoreportérů. A zároveň doufejme, že se letošní ročník „Šumavy“ uskuteční v plánovaném termínu od 7. do 9. května. I když zřejmě bez diváků a s dávkou nejistoty.

JAK PECH VYUŽIL CHYBU KOPECKÉHO A SLAVIL

Prestižní 54. ročník Rallye Šumava pokračoval v sobotu po úvodním pátečním zápolení druhou a rozhodující etapou. Po prvním dni vedl neohroženě pětinásobný vítěz Šumavy Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem před druhým Václavem Pechem a třetím Filipem Marešem.

Tyto tři posádky se nejlépe orientovaly v deštěm ovlivněných pátečních rychlostních zkouškách, ve kterých měli téměř všichni dilema nad správným obutím svých vozů.

V sobotu se ale vše změnilo. Kopecký v osmé ´erzetě´ (Strašínská RZ) musel měnit kolo od auta a ztratil více než minutu a půl. „V kole byla malinká díra, museli jsme trefit nějaký ostrý kámen,“ litoval Kopecký. „Venca Pech o něm určitě věděl, protože to tady dobře zná. Vždyť je z Plzně,“ zavtipkoval.

Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Nejlepší český pilot posledních let se tak náhle propadl až na průběžné čtvrté místo. Zbývající rychlostní zkoušky ale řidič svého vozu Škoda Fabia R5 vyhrál a dokázal se vrátit na bednu.

Na první místo Václava Pecha, který zbytek závodu odjel velmi dobře, to však nakonec nestačilo. Byť jen o necelých třináct vteřin. „To je zkrátka motosport, tak to prostě někdy je. Alespoň mají novináři o čem psát,“ dodal dobře naladěný Kopecký.

Usměvavý přijel na klatovské náměstí k cílové rampě i vítězný Václav Pech, kterého přivítal obrovský potlesk všech příznivců. „Dostali jsme v osmé erzetě od Honzy šanci na výhru a využili toho. Ze začátku jsme byli trošku zmatení. Nevěděli jsme, jak máme jet. Jestli máme dostatečný náskok a trošku ubrat nebo naopak přidat. Nakonec jsme ale stejně jeli naplno,“ sdělil tehdy dvaačtyřicetiletý plzeňský rodák, jenž pátým vítězstvím na „Šumavě“ vyrovnal právě Kopeckého. „Byl to ale těžký závod. Zejména v páteční etapě. Počasí nebylo ideální,“ uzavřel.

Bronzovou medaili pak bral Filip Mareš s navigátorem Janem Hlouškem. „Jsme nadšení, že se nám podařilo dojet do cíle na třetím místě hned za takovými dvěma borci, jakými jsou Venca s Honzou,“ vysekl poklonu svým zkušenějším kolegům.

HISTORIKŮM KRALOVAL ITALSKÝ FENOMÉN

28. ročník Historic Vltava Rallye jako ME ovládl jednoznačným způsobem zkušený italský jezdec Lucky (Lancia Delta HF Integrale 16V) s navigátorkou Fabrizií Ponsovou. „Jsme moc rádi, že jsme tady vyhráli, a také mohli potěšit davy fanoušků. Soutěž se vyvedla, organizace byla skvělá. Jsme také rádi, že příští rok tady budeme obhajovat,“ řekli společnými silami Lucky s Ponsovou, suverénní vítězové mezi Historiky (to ovšem ještě nevěděli, že příští rok zasáhne vyšší moc a na Šumavě se nakonec vůbec nepojede).

Borec z Apeninského poloostrova nadělil druhému v pořadí Karlovi Wagnerovi z Rakouska více než tři minuty. I ten měl pro 28. ročník šumavského závodu historických automobilů však samá slova chvály.

„Byla to krásná rallye. V pátek to vypadalo, že vše půjde úplně samo, ale pak se změnilo počasí, hodně pršelo. Bylo to složité zejména pro výběr pneumatik,“ uvedl Wagner, který se Plzeňským krajem proháněl ve žlutém voze Porsche 911 SC.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Třetí pak se svým vozem Lancia 037 Rallye skončil Fin Ville Silvasti se spolujezdcem Ristem Pietilainenem. Silvasti si pochvaloval zejména fakt, že se mu podařilo dojet do cíle.

„Byla to jedna z prvních soutěží s tímto autem, takže jsme moc nevěděli, co od toho máme očekávat. Jsme moc rádi, že se nám podařilo dojet až do cíle, což se s tímhle vozem stalo vůbec poprvé,“ byl rád Fin.

Nejlepšími Čechy byla posádka se startovním číslem 51 – Vlastimil Neumann s Martinem Hlavatým. Ta v celkovém hodnocení dokonce zajela druhý nejrychlejší čas.