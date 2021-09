Závod v hlavním městě okresu je určený pro všechny kategorie od nejmenších běžců či běžkyň až po dospělé. Jedná se již o šestý ročník, ve kterém hlavní kategorie mužů poběží 6 km, ženy 4,5 km. Připraven je zábavný program pro malé běžce ve spolupráci s DDM Klatovy.

Každý účastník závodu obdrží pamětní medaili. Bližší informace najdete na stránkách www.behejklatovy.cz nebo je dostanete přímo u pořadatele Pavla Matějčíka na telefonním čísle 724 158 690. Hlavní partnerem šestého ročníku Běhu klatovskou kolonádou je Město Klatovy.

Časový harmonogram

10.00: start dětí do 4 let (150 metrů), 10.10: start dětí od 5 do 6 let (150 metrů), 10.20: start dětí od 7 do 8 let (300 metrů), 10.30: start dětí od 9 do 10 let (450 metrů), 10.40: start mladšího a staršího žactva (900 metrů), 10.50: start dorostenců (1350 metrů), 11.00: start dospělých – muži (6 km), ženy (4,5 km). Registrace závodu: od 9 do 10.30 hodin (dle kategorií).