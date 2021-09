Fotografie ze srpnového 16. ročníku běhu Přes Vorlíky, který je stejně jako Běh Rajským údolím součástí okresního seriálu běhů mimo dráhu.Zdroj: Deník/Martin ManglNa své si na akci z dílny pořadatele Pavla Ouřady, jeho rodiny a také pomoci „Authoráků“, přijdou nejen dospělí běžci, ale také děti.

Start dětských závodů je v deset hodin dopoledne, ženy, které absolvují trať dlouhou 5 400 metrů, začínají v poledne a mužská část (kromě kategorie nad 70 let běží muži 9 000 metrů) závodníků ještě o hodinu později. Startovné činí 100 Kč, děti do 14 let nic neplatí.

Jednotlivé kategorie

Dospělí - muži od 15 do 39 let (9000 metrů), muži od 40 do 49 let (9000 metrů), muži od 50 do 59 let (9000 metrů), muži od 60 do 69 let (9000 metrů), muži nad 70 let (5400 metrů), ženy od 15 do 35 let (5400 metrů), ženy nad 35 let (5400 metrů).



Mládež - děti ve věku do 6 let (50 metrů), děti ve věku od 7 do 8 let (200 metrů), děti ve věku od 9 do 10 let (400 metrů), děti ve věku od 11 do 12 let (800 metrů), děti ve věku od 13 do 14 let (800 metrů).

Časový harmonogram

8.30 – 12.45: prezentace a registrace na místě (dle kategorií), 10.00: start dětských závodů, 12.00: start závodu žen na 5400 metrů, 13.00: start závodu mužů na 9000 metrů, 14.30: vyhlášení vítězů.



Více informací dostanete u pořadatele závodu Pavla Ouřady na telefonním čísle 604 655 615 nebo na e-mailu hele.rad@seznam.cz. Více o okresním seriálu běhů mimo dráhu (Ešus liga) naleznete na oficiálních stránkách www.esusliga.webnode.cz.