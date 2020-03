„V mezinárodní konkurenci polských závodníků, kteří mají velmi kvalitní základnu, se skvěle předvedly zejména naše závodnice, které se věkově zařadily do nových kategorií. Iveta Bezpalcová z kategorie ženy A přešla do kategorie ženy B, kde tento posun obnáší zásadní změnu v disciplínách,“ uvedl trenér Petr Frydrych.

Poprvé na závodech plavala disciplíny pro starší ročníky až po seniory. V disciplínách 100 m záchrana modelu s pásem a ploutvemi, 100 m záchranný polohový závod, 50 m záchrana modelu a 150 m záchrana modelu s nasazením ploutví si vybojovala celkové 3. místo.

Druhou závodnicí, která se posunula z juniorů do seniorů, byla Natálie Kantová. „Myslím, že lepší vstup do seniorské kategorie si sama nemohla ani přát. Její absolutní vítězství s počtem bodů 60 ze 60 možných hovoří za vše. Čtyři první místa se třemi osobními rekordy, kdy v disciplíně 100 m záchranný polohový závod vylepšila své maximum téměř o 5 sekund, to je rapidní skok v její výkonosti. Tyto dvě debutantky v nových kategoriích výborně doplnila Karolína Bezpalcová, která si ve své velmi silně obsazené kategorii Ženy E vybojovala krásné 3. místo. Skvěle se předvedla i Natálie Hájková, jež si odvezla se šestým místem i dva osobní rekordy,“ sdělil Frydrych.

Ani mužští závodníci se nedali zahanbit. Vojta Kanta byl celkově jen těsně na šestém místě, Radek Bytel sedmý s jedním osobním rekordem a Vojta Štumpf si zlepšil tři svá osobní maxima.

Ve štafetách se nejsilněji obsazená smíšená štafeta ve složení Natálie Kantová, Karolína Bezpalcová, Radek Bytel a Vojta Štumpf umístila na výborné 2. příčce hned za štafetou Polska.