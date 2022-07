Na start závodu se postavilo dvacet mužů a pět žen, přičemž všichni aktéři předvedli v parném počasí, ale na poměrně změklém terénu výborné výkony. Bez ohledu na vypsané věkové kategorii byl nejrychlejším mužem klatovský atlet Vojtěch Koželuh, který do cíle 6,2 km dlouhého závodu prosvištěl v neuvěřitelném čase 23:10 minuty, což znamenalo nový traťový rekord!

VIDEOREPORTÁŽ: Běh chudenickým Žďárem 2022

Zdroj: Youtube

„Po celonočním dešti trať příjemně změkla a málokdo dorazil do cíle v čistém tričku, zato se však všem příjemně dýchalo. Závodníci po zkušenostech z minulého závodu v Zelené Lhotě byli ostražití a nikdo nezabloudil, což ovšem na perfektně značené trati ani nešlo. Za mě osobně je závod v Chudenickém Žďáru z hlediska trati a prostředí jedním z nejhezčích krosů, které znám. Organizace, zázemí i občerstvení pro znavené závodníky bylo jako vždy perfektní, jen mě mrzí i kvůli pořadatelům, že nebyla větší účast závodníků, tato akce by si to zasloužila,“ uvedl pro Deník vítěz Vojtěch Koželuh.

František März z Koutu na Šumavě.Zdroj: Miroslav Benda

„Klobouk dolů před panem Märzem z Kouta na Šumavě, který i ve svých 79 letech s přehledem zvládl náročných 6,2 km včetně dvojího výběhu na Bolfánek,“ dodal Koželuh ještě na adresu nejstaršího účastníka závodu.

Na druhém místě skončil parťák Vojtěcha Koželuha z Atletiky Klatovy Ondřej Teska a třetí příčku vybojoval Jan Mitáček z VSK Humanita. Mezi ženami byla o parník nejrychlejší švihovská Marie Spasová, jejíž čas by mezi muži stačil na patnáctou příčku. Stříbro pak putovalo na krk Dagmar Rudolfové z Novákovic a třetí místo pro sebe urvala Adéla Strejcová (Shirokan Dojo).

Výsledkový servis.Zdroj: Ešus liga

