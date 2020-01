Běžec na lyžích Jan Šrail z Nové Hůrky u Prášil obsadil v dalším závodě Visma SkiClassics, světové série dálkových běhů, v rakouském Seefeldu až devětatřicáté místo.

JAN ŠRAIL (na archivním snímku) byl po závodě v rakouském Seefeldu smutný. Skončil až na 39. místě. | Foto: ed system Bauer team

Cíl, který si dal 29letý člen ed system Bauer teamu před sobotním závodem Kaiser Maximilian Lauf na 60 km klasicky, tak nesplnil. „Chtěl jsem být v elitní dvacítce, ale nějak to prostě nešlo. Nevím, čím to bylo, ale na trati jsem se necítil nejlépe. Závod mi moc nesedl. Držel jsem se asi až do čtyřicátého kilometru, pak jsem zkrátka odpadl,“ smutnil jinak usměvavý chlapík.