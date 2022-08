Žatko přivezl stříbro z MČR v mrtvém tahu. Připravoval se v kamenolomu i u piva

/VIDEO/ Dalšího velkého úspěchu dosáhl v sobotu klatovský silák Martin Žatko, který na prvním mistrovství České republiky v mrtvém tahu organizace IPF vybojoval v kategorii masters 1 (od 40 do 50 let) stříbrnou medaili, a to mezi závodníky ve váhové kategorii do 120 kg.

Martin Žatko a jeho výkon na MČR v Plzni. | Video: archiv Martina Žatka