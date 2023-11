Ve skupině A krajského přeboru 1. třídy i nadále vládne béčko Horažďovic, které ve víkendovém dvojkole porazilo Kralovice i Osek u Rokycan. Obzvlášť první souboj s Kralovicemi byla enormně náročný, o čemž hovoří i konečný výsledek 10:7. Horažďovičtí se ovšem mohli opřít o služby Pavla Mandáka s Vojtěchem Křesákem, kteří zvítězili ve třech ze čtyř utkání. Proti soupeři z Oseku už to byla jednoznačná záležitost a toxicky snadné vítězství 10:0.

Zdroj: TJ STOTEN Horažďovice

Na druhém místě soutěže (krajský přebor 1. třídy) se nachází ex-divizní Sušice, která porazila (stejně jako béčko Horažďovic) Kralovice (10:7) i Osek (10:3). Ale ze stříbrné příčky ztrácí na lídra propastných osm bodů. Poslední okresní zástupce v soutěži, Plánice, je aktuálně na osmém místě.

Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenisu (skupina A), víkendové výsledky 8. a 9. kola: Union Plzeň C - TJ Nýřany B 9:9, Heřmanova Huť - Sokol Mirošov 3:10, TJ Sokol Klabava - Sokol Pocinovice 10:3, TJ Sokol Plzeň V. C - Sokol Plánice 10:2 (čtyřhry: 2:0, Reiser 1:2, Sladký 1:2, Koval 0:2, Novák 0:2), TJ STOTEN Horažďovice B - Sokol Kralovice 10:7 (čtyřhry 2:0, Rojík 2:2, Křesák 3:1, L. Mandák 0:3, P. Mandák 3:1), KOC Sušice - Sokol Osek u Rokycan 10:3 (čtyřhry 1:0, Holý 1:1, Mezera 1:1, Mazura 2:1, Sommer 2:0, WO 3:0), Union Plzeň C - Sokol Mirošov 2:10, Heřmanova Huť - TJ Nýřany B 10:3, TJ Sokol Klabava - Sokol Plánice 10:4 (čtyřhry 1:1, Reiser 0:3, Koval 1:2, Sladký 2:1, Novák 0:3), TJ Sokol Plzeň V. C - Sokol Pocinovice 10:3, TJ STOTEN Horažďovice B - Sokol Osek u Rokycany 10:0 (čtyřhry 1:0, L. Mandák 1:0, Křesák 2:0, Rojík 2:0, P. Mandák 1:0, WO 3:0), KOC Sušice - Sokol Kralovice 10:7 (čtyřhry 1:1, Holý 2:2, Mezera 2:2, Mazura 2:1, Sommer 3:1).

Krajský přebor 1. třídy, skupina A.Zdroj: ČAST

V áčkové skupině krajského přeboru 2. třídy reprezentují Klatovsko týmy TJ STOTEN Horažďovice C, KOC Sušice B a béčko divizního Klubu stolního tenisu Klatovy. Soutěž vedou s plným počtem bodů matadoři z céčka Horažďovic, kteří si o víkendu poradili s rezervou Klabavy (10:4), a poté i se soupeřem z Baníku Líně (10:1). Stejně bodů má však i druhé céčko Boru u Tachova. Rezerva Sušice je s odstupem tří bodů bronzová, béčku KST Klatovy patří šestý flek.

Krajský přebor 2. třídy ve stolním tenisu (skupina A), víkendové výsledky 8. a 9. kola: TJ STOTEN Horažďovice C - Sokol Klabava B 10:4 (čtyřhry 1:1, R. Šimanovský 1:2, Vojáček mladší 2:1, Trefný 3:0, Buriánek 3:0), KOC Sušice B - TJ Baník Líně 10:4 (čtyřhry 1:1, Jarab 3:0, Vítek 2:1, Milfort 1:2, Kopřiva 3:0), TJ Nýřany C - TJ Dobřany 10:5, TJ Sokol Bor C - TJ Sokol Blížejov 10:8, KST Klatovy B - TJ Slavoj Stod B 10:2 (čtyřhry 2:0, Nedoma 2:0, Belfín 2:0, Kesman 1:2, Javorský 3:0), TJ Sokol Domažlice - TJ Hraničář Částkov 10:1, TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Baník Líně 10:1 (čtyřhry 1:1, R. Šimanovský 2:0, Vojáček mladší 2:0, Trefný 3:0, Buriánek 2:0), KOC Sušice B - Sokol Klabava B 10:6 (čtyřhry 1:1, Jarab 4:0, Milfort 1:1, Vítek 0:3, Kopřiva 3:1, Holý 1:0), TJ Nýřany C - TJ Sokol Blížejov 7:10, TJ Sokol Bor C - TJ Dobřany C 10:4, KST Klatovy B - TJ Hraničář Částkov 10:4 (čtyřhry: 1:0, Belfín 2:0, Hlavsa 0:2, Kesman 1:2, Nedoma 2:0, WO 4:0), TJ Sokol Domažlice - TJ Slavoj Stod 10:4.