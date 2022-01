Doufáme, že navážeme na úspěšný podzim, přeje si trenér před novoroční premiérou

„Do zápasů bychom měli jít stejně jako na podzim s kompletní pěticí hráčů. Stále nám ještě chybí zraněný Míra Jehlík, který je však po svém zranění již v rekonvalescenci a do některých jarních bitev snad zasáhne,“ prozradil.

Pak už ale upustil od dlouhodobějších výhledů a své myšlenkové pochody přepnul na nejbližší víkend, který jarní pouť vykopne.

„Spokojení určitě budeme, pokud vyhrajeme v sobotním utkání s Chodovem, což je vhledem k boji o záchranu povinnost. Nedělní mač pak bude velmi těžký. To jsme si ostatně vyzkoušeli již na podzim, ale zkusíme kluky ze Šanova potrápit a uvidíme, na co to bude stačit. Každopádně základem budou získané čtyři body z tohoto víkendu,“ má jasno Zahradník.

