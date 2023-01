Áčko fotbalového Mochtína povede (staro)nový trenér. Cílem je záchrana

„Podzimní část hodnotím kladně. Nepodařilo se nám jedno utkání, doma se Lhůtou. Poté jsme ještě ztratili body na Unionu v Plzni, kde ale vzhledem k průběhu jsme bodík navíc spíše získali. Podařilo se nám porazit přesvědčivě vedoucí SKUŘ a remizovat s dalším aspirantem na první příčky, s Břasy," bilancoval kapitán klatovského oddílu Lukáš Zahradník.

„Ostatní zápasy jsme většinou zvládli s přehledem. Takže myslím, že až na to jedno utkání, můžeme být s podzimem spokojení a nyní se budeme na dosavadní výkony snažit navázat i v jarní části a necháme se překvapit, na co to na konci sezony bude stačit," přemítá zkušený stolní tenista.

Před sezonou vás opustili dva hráči – jednička týmu Adam Končal a zkušený matador Pavel Kopřiva, který se vrátil zpátky do Sušice. Jaká byla i s ohledem na tyto odchody vaše očekávání před startem letošní sezony?

Do sezony jsme šli se čtyřčlenným kádrem s tím, že sestavu budeme v případě potřeby doplňovat o kluky z béčka. Cílem bylo hrát určitě v horní polovině tabulky a být co nejdéle v takovém postavení, aby bylo takzvaně o co hrát. To v divizi znamená tedy o první místo.

Na podzim jste prohráli jedno utkání a jste druzí. Se ztrátou čtyř bodů na první béčko SKUŘE, které prohrálo jen jednou – s vámi. Znamená průběžná druhá příčka fakt, že jste ve hře o eventuální boj o postup zpět do třetí ligy?

Naším primárním předsezonním cílem to nebylo, chtěli jsme hrát nahoře a držet se v boji o první příčku co nejdéle. Ale samozřejmě se budeme snažit vyhrát každé utkání, a pokud by z toho na konci sezony byla první příčka, tak se následně budeme bavit co dál.

Kdybyste měl vybrat nejpovedenější zápas podzimu ze strany týmu, a naopak ten nejméně povedený - jaké souboje by to byly a proč?

Nejpovedenější byl asi zápas na Skuři, kdy přesvědčivou výhru 10:4 můžeme docenit hlavně až teď, při pohledu na aktuální tabulku. Naopak nejméně povedený byl určitě domácí zápas a prohra se Lhůtou, kdy se nám utkání prostě celkově nevydařilo a hosté nás zaslouženě porazili.

Překvapil vás někdo ze soupeřů svojí kvalitou? Ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu…

Ani ne, nepřekvapil. Před sezonou jsem očekával, že se o čelo tabulky budou prát čtyři týmy, které tam nyní jsou, takže v tomto ohledu to pro mě žádné překvapení není. Ale pokud bych měl vybrat tým, který mě zaujal, tak to byla Horní Bělá, se kterou jsme svedli mimořádně vyrovnaný boj na domácí půdě a těsně jsme ji porazili 10:8. Kluci ale předvedli super výkony.

Vy osobně jste na podzim odehrál 33 zápasů s bilancí 24 výher a 9 porážek. Jste spokojený se svými výkony v první polovině sezony?

Celkem ano, jsem. Byly tam dvě, nebo tři zbytečné porážky, ale těm se v dlouhé sezoně dá málokdy vyvarovat. Osobně bych ještě chtěl dělat více bodů v klíčových zápasech, tedy proti týmům z první čtyřky. To, kdyby se ještě podařilo, tak by to pomohlo i k lepšímu týmovému výsledku a všichni by byli spokojenější.

Soutěž pokračuje už na začátku ledna. Vás již tuto sobotu od 9 hodin čeká béčko Boru, které jste v prosinci doma smetli 10:0. Váš cíl pro tento zápas?

Utkání v Boru budeme chtít určitě zvládnout, byť nás nečeká jednoduchá záležitost, jak by se po podzimní výhře 10:0 mohlo zdát. V domácím prostředí budou Borští jistě nepříjemní, ale věřím, že potvrdíme naše kvality a do jarní části vstoupíme vítězně.

