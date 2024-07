Martin Švec dnes 09:15

Letošní mistrovství Evropy juniorů vodních záchranářů v Německu bylo za posledních několik let historicky nejúspěšnější. Všichni závodníci bojovali s velkou zahraniční konkurencí o dobré umístění a postupy do B nebo A finále. Nejúspěšnější italská a francouzská reprezentace nechtěla nikoho pustit před sebe. Z Klatov byly do reprezentace nominovány Iveta Bezpalcová, Natálie Hájková a Andrea Nushartová.