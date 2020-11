A po letním přestupu ze Svitav do nejlepšího českého celku Basketball Nymburk zůstává v národním týmu i pro další kvalifikační blok v Litvě, kde se Češi zítra střetnou s Belgií (15.25) a potom v neděli s Dánskem (15.30).

„Jsem rád, že jsem byl znovu pozvaný,“ hlásil Luboš Kovář z litevského Vilniusu.

Na výsledcích kvalifikačních zápasů až tolik nezáleží, protože Česko má jako spolupořadatel Eura účast na Euru jistou. Možná i proto se trenér Ronem Ginzburg rozhodl dát šanci několika mladíkům, mezi které se počítá i 204 cm vysoký pivot, který prošel i Lokomotivou Plzeň.

Cítíte už se pevnější součástí týmu? Očekáváte, že byste teď mohl dostat v zápasech větší prostor?

Nevím, nechám to na trenérovi. Já nad tím takhle nepřemýšlím. Budu dělat všechno nejlépe, jak umím,a uvidíme. Jsem rád, že tady můžu být. Myslím, že jsem se zase o kus posunul a můžu se srovnávat s těmi nejlepšími.

Jak vás přijali zkušenější spoluhráči? Vzal někdo vás mladší pod ochranná křídla?

To nebylo potřeba. Ani nevím, jestli tady někdo takový je. A já jsem všechny předzápasové rituály poznal už minule. V nároďáku je skvělá parta.

Ani trenér Ginzburg s vámi o vaší roli v týmu nemluvil?

Nene, žádný osobní pohovor jsem s ním neměl. Možná to přijde až před zápasy.

Elita českého basketbalu je z Nymburka, se Šimonem Puršlem jste zase hrál ve Svitavách. Je příjemné potkat tady známé tváře?

Tak z Nymburka je tady jenom Kreuz (Martin Kříž) Ale většinu kluků znám. Vím, co od nich můžu očekávat.

Od této sezony působíte v nejlepším českém klubu Nymburka, který hraje i Ligu mistrů. Pomůžou vám čerstvě nasbírané zkušenosti?

Myslím, že jo. I když jsem v Nymburce zatím jenom krátce, cítím, že jsem udělal pokrok. Kvalitní konkurenční prostředí pomáhá, abych se zlepšoval a posouval se dopředu. To je pro mě teď nejdůležitější.

Česká liga měla dlouhou přestávku. Stačilo těch pár zápasů, abyste se dostali do optimální formy?

Doufejme, že jo. Snad to bude stačit. V klubech se trénovalo, co to šlo. Všichni se snažili připravit, aby byli v co nejlepší herní pohodě. Uděláme všechno, abychom podali co nejlepší výkon.