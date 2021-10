„Narazili jsme na kvalitního soupeře. Zde bylo utkání od začátku naprosto jasné a domácí tým potvrdil své kvality a postavení jednoho z nejlepších týmů naší soutěže. Jediný, komu se dařilo byl Adam, který získal oba naše bodíky. Jinak není moc co komentovat, domácí zaslouženě vyhráli 10:2,“ řekl klatovský kapitán a poodkryl další plány družstva.

„Utkání na půdě Chodova bylo pro nás důležité, neboť se dá předpokládat, že Chodov bude soupeř, se kterým se můžeme prát o záchranu. Utkání jsme velmi dobře rozehráli a rychle se dostali do vedení, které jsme si udržovali po celý zápas. Základem byly obě zvládnuté čtyřhry, na které jsme poté navázali velmi dobrými výkony i ve dvouhrách. Soupeře jsme nepustili ani jednou v utkání na dostřel a došli si pro vítězství 10:6,“ kvitoval stolní tenista Lukáš Zahradník.

Druhý hrací víkend mají za sebou muži třetiligového KST Klatovy. Po úvodních zápasech doma proti českobudějovickému Sokolu a Soběslavi tentokrát parta okolo kapitána Lukáše Zahradníka zamířila za zelené stoly svých soupeřů. Nejprve odcestovala do Chodova u Karlových Varů.

