A i když basketbal v městečku ležícímu ve středních Čechách nemá zatím nějak bohatou a dlouho tradici, může se díky svědomité práci hrstky basketbalových nadšenců pochlubit třeba vítězstvím na Národním finále v mixu v předchozím roce.

Podle dohody trenérů obou výběrů se postupně odehrálo šest čtvrtin tak, aby měli možnost ukázat se úplně všichni hráči a hráčky domácího týmu a všech patnáct borců z Pošumaví, kteří se do Čelákovic k zajímavé konfrontaci společně s trenérem Jindřichem Svojanovským vydali.

Nešlo o výsledek, ale o to, aby si talentované děti zahrály a udržely se hladové po tomto krásném kolektivním míčovém sportu.

„Na jedné straně ryze přípravný charakter utkání, na straně druhé žádný ze soupeřů nechtěl prodat kůži lacino. Nepsal se žádný zápis, motivovala jen světelná tabule s ukazatelem času a skóre. První minuta patřila domácím, pak jsme však převzali iniciativu my a drželi vývoj utkání v našich rukách i ve druhé čtvrtině, kdy dostali oboustranně příležitost ti mladší,“ uvedl pro klubový web BK Klatovy zkušený trenér Jindřich Svojanovský.

„Zklamání mi pak přinesla, zejména svým nekoncentrovaným přístupem ke hře, naše druhá pětka, kde se hráči tradičně předháněli v tom, kdo nedá víc dvojtaktů. I když se v týdnu hodně věnujeme rozvoji rychlosti a kondice, vyšlo najevo, že řada hráčů má s kondicí problém. To bývá, když hráči nejdou do tréninkových cvičení naplno ale jen, jak se říká, „na půl plynu“. Asi se jako „šampioni“ domnívají, že to už nepotřebují. Pýcha ale předchází pád. A ten pak bývá hodně slzavý. S kolegyní Míšou Uhrovou z Čelákovic jsme po skončení utkání oboustranně konstatovali, že skutečnost svou kvalitou předčila očekávání. Snahu a výkony obou týmů odměnili uznalým potleskem i diváci, kteří se na to, že byla neděle krátce po poledni, dostavili v hojném počtu,“ doplnil Svojanovský.

Pandemie koronaviru a přísná, ale potřebná opatření Vlády ČR nyní hatí basketbalistům plány. Ohroženo je pořádání kvalifikace o Národní finále, ale i samotná Národní finále a Národní festivaly. Kluci z Klatov tak trénují z pohodlí domova. S rouškou přes obličej. A někteří se zapojují také do výzvy ČBF „Vrátím se lepší“, o čemž se ostatně můžete dočíst na webu www.basketbal-klatovy.cz.

Martin Mangl, Jindřich Svojanovský