Basketbalisté BK Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) podlehli béčku Písku, ale porazili Tygry z Českých Budějovic.Zdroj: Jindřich Schovanec

To druhé utkání s českobudějovickými Tygry, to bylo jiné kafe. Klatovští borci vedli po prvním poločase o devatenáct bodů a slušný náskok (11 bodů) měli i před začátkem poslední čtvrtiny. České Budějovice se v závěru nevzdaly, dotahovaly, ale Klatovy nakonec uhájily vítězství v poměru 75:72, byť se urodilo až v posledních vteřinách. „Sobotní výkon byl zapomenut a kluci proti Budějovicím předváděli bojovný a obětavý výkon. Dařilo se nám bránit nejlepší hráče hostů a v útoku to byl opět koncert. Během zápasu jsme dokázali navýšit náš náskok až na 21 bodů," lebedil si Petr Fleisig. Nicméně pak začalo již zmiňované drama. „To bychom nebyli my," pousmál se kouč.

„Hosté ve druhé polovině zápasu začali pomalu ukrajovat náskok, rozstříleli se jim nejlepší střelci a čtyřiadvacet sekund před koncem vyrovnali stav zápasu na 72:72. Nervy v tu chvíli pracovaly naplno. Po oddechovém čase jsme rozehráli útočnou akci, kdy na jejím konci vyplaval Pavel Vondra za trojkovým obloukem a přesnou střelou obrátil skóre na naši stranu," popisoval Fleisig závěr.

„Do konce utkání zbývalo pět sekund, hosté si vzali time-out. Při oddechovém čase jsme si říkali, jak budeme bránit a nenecháme soupeře vystřelit za tři body. Bohužel nedošlo k přebrání soupeře a hráč hostů Štefanský měl na ruce vyrovnání. Jeho závěrečný trojkový pokus jsme všichni očima tlačili mimo koš a k naší radosti tato střela neprolétla obroučkou a my mohli slavit šťastné, ale zasloužené vítězství. Musím za tento zápas kluky pochválit, protože bojovali jako lvi a dali do toho pověstné srdíčko," těšilo trenéra basketbalistů Klatov.

Klatovští tak i ve třetím dvojkole letošního ročníku áčkové skupiny druhé ligy vybojovali jedno vítězství a tabulce se po šesti odehraných zápasech drží na šestém místě. Soutěži kraluje doposud stoprocentní Radotín, druhé je béčko Písku a třetí Rokycany. Na opačném pólu tabulky se bez jediné výhry krčí Příbram, o jednu výhru lépe je na tom Slavia Praha. V příštím dvojkole (12. a 13. listopadu) hostí Klatovy SKB Rokycany a zálohu Lokomotivy Plzeň.

BK Klatovy - Sokol Sršni Písek B 48:83

Průběh utkání: 12:20, 30:37, 36:64. Rozhodčí: Horník, Dub. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 4, O. Fleisig 4, Faust 2, Kopecký 2, Pekárek 4, Bureš 10, Kubát 12, Pytelka 7, Petr Čiko, Vondra 3. Trenér mužstva: Petr Fleisig. Trestné hody: 9/28 (32,1 procent). Úspěšné pokusy za 3 body: 5.

Kompletní výsledky 6. kola: BC Benešov - TJ Sokol Kbely 76:67, SKB Rokycany - BŠ Slavia Praha 87:81, BK Jiskra Domažlice - Tigers Basketball České Budějovice 80:95, BK Příbram 2000 - BK Wolves Radotín 62:73, BK Lokomotiva Plzeň B - BK Beroun 53:60, BK Klatovy - Sokol Sršni Písek B 48:83.

BK Klatovy - TB České Budějovice 75:72

Průběh utkání: 13:9, 47:28, 60:49. Rozhodčí: Horník, Dub. Sestava a body BK Klatovy: Kohout 9, O. Fleisig 1, Faust 8, Pekárek 10, Bureš, Kubát 5, Pytelka 12, Vondra 30. Trenér mužstva: Petr Fleisig. Trestné hody: 16/24 (66,7 procent). Úspěšné pokusy za 3 body: 9.

Ostatní výsledky 7. kola: BK Jiskra Domažlice - Sokol Sršni Písek B 79:75, SKB Rokycany - BK Beroun 77:55, BK Příbram 2000 - TJ Sokol Kbely 109:111 po prodloužení, BK Lokomotiva Plzeň B - BŠ Slavia Praha 87:65, BC Benešov - BK Wolves Radotín 63:99, BK Klatovy - Tigers Basketball Č. Budějovice 75:72.

