„Kromě zástupců tělovýchovných jednot, sportovních organizací a okresních svazů může online nominaci zaslat také veřejnost, a to prostřednictvím online formuláře, a to nejdéle do 11. prosince tohoto roku," poznamenal referent Pošumavského sportovního sdružení Jiří Klouda s tím, že případné úspěchy, kterých sportovci dosáhnou až v prosinci, budou dodatečně zohledněny.

ONLINE nominační formulář pro veřejnost najdete kliknutím na odkaz ZDE.

Nominaci lze zaslat ve všech kategoriích najednou, nebo klidně jen v některé z kategorií, případně je možné nominační formulář vyplnit také vícekrát. „Nominace se týká pouze sportovců, kteří jsou aktuálně členy sportovních organizací v okrese Klatovy," upřesnil ještě Klouda velmi důležitou informaci.

O finální nominaci rozhodne odborná komise, která vybere ty nejúspěšnější sportovce za rok 2022 v kategoriích: jednotlivci dospělí, jednotlivci mládež, trenér, rozhodčí, kolektiv dospělí a kolektiv mládeže. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v úterý 28. února od 17 hodin v klatovském divadle a celý slavnostní galavečer bude doprovázen bohatým kulturním programem.

Ocenění sportovci budou předem informováni s pozvánkou na akci. Vstup na slavnostní vyhlášení je pro zájemce zcela zdarma, lístky je možné si předem rezervovat na telefonním čísle +420 725 833 650 nebo prostřednictvím e-mailové adresy pssklatovy@seznam.cz právě u Jiřího Kloudy, referenta Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy.

