Jeden zápas sehrály také ženy chudenického Sokola, jenže dopadly podobně jako jejich drsnější kolegové. Na půdě Božkova totiž prohrály o deset branek – 13:23. „Ženy hrály v Božkově, kde po celkem vyrovnaném poločase (13:12) prohrály 23:13. V osmé minutě druhé půlky se zranila Lucie Němečková a náš útok dokázal do konce utkání dát už pouze dvě branky,“ popsal klub.

„Hosté byli od úvodních minut jasně lepší. V naší sestavě byly znát absence Honzy Černého a Pepy Míky, útočníci se těžce dostávali do střeleckých příležitostí. Po změně stran soupeř svůj náskok i nadále navyšoval,“ uvedl oddíl chudenické národní házené na svých facebookových stránkách.

Tento víkend je v soutěžích národních házenkářů a házenkářek ticho. A to kvůli tradičním mezizemským utkáním, které letos hostí Rokytnice.

