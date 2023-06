Klatovský kulturní dům bude od 1. července dějištěm 29. ročníku mezinárodního turnaje O pohár města Klatov – Unileasing open.

Šachy, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jan Charvát

Devět dní se budou spolu šachisté v největším okresním městě utkávat v různých šachových i nešachových soutěžích. Hlavní turnaj A – Allianz open hlásí momentálně šedesát přihlášených účastníků. Favority jsou loňský vítěz IM Straka a GM Neuman, který loni v Klatovech nehrál, ale v minulosti prestižnímu turnaji dlouhá léta kraloval. Promlouvat do pořadí na špici určitě budou chtít i další adepti, především mladí FIDE mistři Hurdzan, Slovák a Horák.

Víkendová výzva: pravý krosový zážitek, je tu tradiční Běh chudenickým Žďárem

Turnaj B – Rodenstock open je otevřen šachistům s ELO koeficientem do 2000 a bude jich okolo stovky, již tradičně s velkým zastoupením mládeže. A soutěžní premiéru na klatovské půdě si odbude turnaj C – memoriál Jaromíra Nováka pro šachisty nad padesát let, kteří upřednostní tento turnaj před běžným openem bez rozdílu věku hráče. Přihlášek přišlo zatím necelých pět desítek.

Nejtěžší sezona, jakou jsem kdy zažil, připustil klatovský gólman Tomáš Novák

Organizátoři ze Šachklubu Sokol Klatovy nachystali jako každoročně ještě řadu krátkodobých soutěží, které se časově nekryjí s jednotlivými hracími koly a vítáni jsou v nich i doprovázející osoby či další zájemci, kteří si z časových důvodů nemohou dopřát celý devítidenní pobyt v Klatovech. Jedná se o turnaj jednotlivců v rapid šachu v kategoriích open (otevřená kategorie), mládež, senioři, turnaj v bleskovém šachu a turnaj dvojic v holanďanech.

Běh na Hraničář ovládli klatovský Luboš Kůra s Idou Kubrovou

Dojde také na odreagování při mimošachových aktivitách, konkrétně jsou to turnaje v malé kopané, stolním tenisu či prohlídka města s průvodcem. Jednotlivá kola hlavní soutěže mají začátky v 16 hodin, výjimkou bude sedmé kolo v pátek 7. července začínající ve 14 hodin a závěrečné nedělní deváté kolo (9. července) se zahájením již v 9 hodin. Přenos z šestatřiceti vybraných předních šachovnic turnajů A, B, C bude dostupný na internetu.

Autoři: Milan Fürbacher, Martin Mangl

Ve Svéradicích se připravují na oslavy 70 let, dorazí fotbaloví internacionálové