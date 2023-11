Ženy volejbalových Klatov uzavřely první polovinu dlouhodobé části letošního ročníku áčkové skupiny krajského přeboru I. třídy domácí konfrontací se silnými Kladruby. Netradičně na palubovce haly ve Studentské ulici byly k vidění dva odlišné zápasy. V prvním duelu vyhrály Klatovy 3:0, ale ve druhém mači uspěly stejným poměrem soupeřky.

Volejbalistky Klatov (archivní snímek). | Foto: Luboš Nový

„Do prvního zápasu jsme vstoupily skvěle a v prvním setu nám vyšlo téměř vše, na co jsme sáhly. Poté jsme začaly více chybovat a neudržely jsme náskok, který jsme si vždycky v průběhu dalších setů vybudovaly. V koncovkách jsme ale zabraly, byly jsme odvážnější než soupeřky a zápas jsme vyhrály 3:0," hodnotila úvodní mač s Kladruby klatovská volejbalistka Eva Petrmichlová, která ale kvůli problémům se zády nehrála a vše dirigovala jen z lavičky.

„Vstup do druhého zápasu nám naopak vůbec nevyšel. Trvalo nám dlouho, než jsme se dostaly do tempa. Ještě se nám první set povedlo dotáhnout do vyrovnané koncovky, ale tu jsme bohužel prohrály. To soupeřky nakoplo, začaly velmi dobře bránit naše útoky a už nás až do konce zápasu k ničemu nepustily," litovala Eva Petrmichlová po porážce 0:3.

Po první polovině sezony se klatovské volejbalistky nachází v pětičlenné tabulce skupiny A krajského přeboru na druhém místě, ale na první Kladruby ztrácí pouhý bod. A o víkendu mohou lídra alespoň na pár dní přeskočit, protože hrají další dvojkolo s posledním béčkem Domažlic, zatímco vedoucí Kladruby mají kvůli lichému počtu účastníků tentokrát volný víkend.

Krajský přebor žen I. třídy, výsledky 9. a 10. kola: SK Volejbal Klatovy - TJ Kladruby 3:0 (15, 23, 26) a 0:3 (-27, -19, -20), Lokomotiva Plzeň C - Volejbal Domažlice B 3:2 (15, -23, 26, -20, 8) a 3:2 (23, -11, -18, 23, 20), volejbalistky TJ Sokol Plzeň-Skvrňany měly volno (lichý počet účastníků). Následující program (11. a 12. kolo) - sobota 9.00 a 12.00: SK Volejbal Klatovy - Volejbal Domažlice B, 9.00 a 13.00: Lokomotiva Plzeň C - TJ Sokol Plzeň-Skvrňany, volejbalistky TJ Kladruby mají volno (lichý počet účastníků).

Krajský přebor I. třídy žen, skupina A.Zdroj: ČVF

