„Úvodní utkání proti Mirošovu bylo plné výkyvů, s klidným srdcem mohu přirovnat náš výkon k jízdě na horské dráze. Spousta chyb na příjmu a na útoku nás ve výsledku stály vítězství. V prvním utkání jsme neměli radost ze hry. Místo toho, aby nás chyba soupeře nebo námi uhraný bod povzbudily, tak jsme po hřišti většinu času jen tak chodili a čekali, že nám vítězství spadne do klína. Což při výborné souhře nahrávače se středovým útočníkem na straně hostů bylo jasné, že se jedná o mylnou představu. Prohra 2:3 byla tedy z mého pohledu poměrně zbytečná, a kdybychom předvedli alespoň průměrný výkon a podpořili se, tak bychom o vítězství nepřišli," myslí si klatovský volejbalista Jan Netrval.

„Odpolední zapas byl již v jiném duchu. V našem výkonu se objevily záblesky chuti po vítězství, a to se hned promítlo do celého herního projevu. Zlepšili jsme příjem, útok byl razantnější a zejména blok býval pravidelně správně postavený," konstatoval plejer Klatov. „Za oba dva zápasy bych si však dovolil pochválit přeci jen jednoho hráče, i když to v kolektivním sportu dvakrát nepodporuji. Naše libero, Tomáš Koranda, předvedl výkon, jaký jsem u něj snad ještě neviděl a byl nám opravdovou oporou," chválil Netrval svého spoluhráče.

V dalším dvojkole měli klatovští volejbalisté kvůli lichému počtu účastníků v soutěži volno, a tak se aktuálně nacházejí na pátém místě tabulky. Před posledním dvojkolem sezony je jisté, že tým z města pod Černou věží skončí pátý, nebo šestý. Záleží na tom, jak zvládne poslední dvojkolo na hřišti lídra z USK Slavia Plzeň B, a jak se bude dařit záloze Domažlic.

Krajský přebor volejbalistů I. třídy - výsledky 23. a 24. kola: TJ Sokol Plzeň-Skvrňany - Volejbal Domažlice B 0:3 (-24, -16, -19) a 3:0 (20, 19, 21), SK Volejbal Klatovy - TJ Sokol Mirošov 2:3 (-23, 18, 18, -21, -9) a 3:0 (20, 18, 20), USK Slavia Plzeň B - TJ Union Plzeň 3:0 (10, 17, 13) a 3:0 (15, 15, 24), volno měli volejbalisté Sokolova (lichý počet účastníků), výsledky 25. a 26. kola: USK Slavia Plzeň B - TJ Sokol Mirošov 3:0 (18, 14, 10) a 3:0 (6, 20, 21), TJ Union Plzeň - Volejbal Domažlice B 3:0 (23, 15, 22) a 1:3 (23, -18, -27, -24), TJ Sokol Plzeň-Skvrňany - Volejbal Sokolov 3:2 (-24, 21, -21, 20, 15) a 2:3 (-23, 20, -21, 19, -8), volno měli volejbalisté Klatov (lichý počet účastníků).

