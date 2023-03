Klatovští volejbalisté o víkendu vyrazili k posledním venkovním zápasům letošního ročníku krajského přeboru I. třídy. V rámci 25. a 26. kola se mladý výběr utkal s domácí TJ Union Plzeň, která během celé sezony vybojovala pouhé tři body. Po konfrontaci s klatovským soupeřem ale svůj účet více než zdvojnásobila. Plzeňští doma zvítězili 3:2 a 3:1, hosté se tak museli spokojit pouze s jedním bodem.

Klatovští volejbalisté (archivní snímek). | Foto: SK Volejbal Klatovy

V prvním utkání Klatovy, které do Plzně vyrazily pouze v sedmi lidech a byly tak nucené hrát bez libera, vedly už 2:0 na sety, ale pak ubraly nohu z plynu, soupeř vyrovnal a v rozhodující zkrácené hře vyhrál 16:14. „Tohle utkání jsme rozehráli velmi slibně, kdy jsme měli první dva sety pod kontrolou a vedli jsme 2:0. Volejbal se ovšem hraje na tři vítězné sety, a těch jsme nedosáhli. Soupeř vyrovnal, a i přes naše vedení v rozhodujícím pátém setu jsme domácím podlehli 2:3,“ krčil rameny mladík v sestavě klatovského družstva Jan Netrval.

„Nemohu říct, že jsme odvedli slušný výkon, spíše to byl jeden z těch možná nejhorších v celé sezoně. Nedařilo se nám v žádné herní činnosti, naopak soupeř těžil ze zkušeností, což se projevovalo především v obraně, kdy – jak se ve volejbale říká – všichni věděli, kde mají stát,“ doplnil Netrval k hodnocení prvního střetnutí víkendového dvojkola.

Také druhé utkání zahájili Klatovští dobře. Úvodní set ovládli 25:21 a ujali se vedení 1:0. Pak ovšem, alespoň dle slov zklamaného Netrvala, do hry vstoupily (kromě samotného bídného výkonu mužstva) i praktiky, které se neslučují s hodnotami férovosti.

„Odpolední utkání pro nás začalo rovněž slibně prvním vyhraným setem, ale poté se karta obrátila. Nejen, co se hry týče, ale i všech okolností. Nutno podotknout, že neomlouvám mezery v naší hře a našich výkonech, neboť pochvalu by si zasloužilo jen několik málo okamžiků. Nicméně nemohu říct, že by rovnost a fair-play byly doménami dne,“ konstatoval klatovský volejbalista.

O čem přesně hovořil? „Mohu jistě mluvit za nás všechny, že tolik uměle vyvolaných sporných balonů, kdy rozhodčí měnil svá rozhodnutí jako na běžícím pásu pokaždé, co jej soupeř zavalil stížnostmi a nevhodnými slovy, jsme ještě nezažili. Nevhodná a vulgární slova na naši adresu, provokativní a místy až výhružné chování byly rázem součástí hry, kdy by stačilo deset minut postupování podle pravidel a zápas byl rozhodnut, neboť soupeř nastoupil pouze v minimálním počtu a „vykartování“ jednoho z nich by znamenalo konec celého zápasu s výsledkem v náš prospěch,“ pokračoval Jan Netrval.

Klatovští volejbalisté (archivní snímek).Zdroj: SK Volejbal Klatovy

„To se ovšem nestalo a arbitr ne, že neviděl, ale spíše nechtěl vidět, jakým způsobem se dokáže volejbal změnit v komedii. Opravdu netvrdím, že jsme předvedli dobrý výkon, přeci jen výsledek odpoledního zápasu 1:3 hovoří za své, ale mnohdy jsme se mohli snažit sebevíc, pravdu jsme neměli, a ani jsme ji mít nemohli,“ kroutil hlavou klatovský volejbalista a vzpomněl si na slova bývalého předsedy a současného místopředsedy Českého volejbalového svazu Zdeňka Haníka, který tvrdil, že volejbal je sportem inteligentních lidí. „Pevně věřím, že tomu tak je i nadále,“ procedil Jan Netrval.

Na každý pád: klatovští hráči v Plzni získali pouze jediný bod a v tabulce sedmičlenné soutěž zůstávají na pátém místě. O víkendu je od 9 a 13 hodin čekají na domácí půdě poslední dva zápasy letošní sezony. Do města pod Černou věží přijede třetí tým tabulky TJ Sokol Mirošov.

Výsledky 25. a 26. kola krajského přeboru volejbalistů I. třídy: Union Plzeň – SK Volejbal Klatovy 3:2 (-23, -19, 13, 13, 14) a 3:1 (-21, 24, 20, 28), USK Slavia Plzeň C – USK Slavia Plzeň B 0:3 (-11, -20, -18) a 1:3 (19, -15, -20, -17), TJ sokol Mirošov – Volejbal Domažlice B 3:1 (18, 19, -12, 18) a 3:2 (-22, 23, -23, 18, 11), volejbalisté TJ Sokol Plzeň-Skvrňany měli volno.

Krajský přebor I. třídy.Zdroj: ČVF

