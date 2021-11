„V dalším kole krajského přeboru mužů jsme zajížděli na palubovku týmu USK Slava Plzeň C. Tento tým je tvořen především hráči kadetského a juniorského věku, pro které slouží tato soutěž k tomu, aby načerpali zkušenosti s mužským volejbalem. Náš tým se sice ani tentokrát (především z důvodu onemocnění některých hráčů) nesešel v kompletní sestavě, ale na zápasy jsme odjížděli s chutí napravit bodové zaváhání z posledního zápasu,“ říkal Jarošík, jehož mančaft v minulém kole (bez něj) v konfrontaci s plzeňským Unionem sice první utkání vyhrál, ale ve druhém neuspěl.

„První zápas začal velmi vlažně z obou stran. Chvíli nám trvalo rozkoukat se v hale s nižším stropem a především na útoku a servisu jsme vyrobili až příliš nevynucených chyb. Mladý plzeňský tým s námi držel krok až do koncovky, kdy se nám podařilo odskočit díky dobré obraně na síti a následnému proměňování bodových balonů,“ popisoval Jarošík, hrající trenér Klatov.

„Ve druhém setu jsme začali podstatně více tlačit na servisu a tím pádem stěžovali soupeři následný útok. Domácí začali více chybovat a my tak v poklidu dovedli set do vítězného konce. Třetí set probíhal v podobném duchu jako ten předchozí, a až na kratší výpadek ve druhé polovině, jsme si stále drželi čtyř až pěti bodový odstup,“ dodal k hodnocení první bitvy.

Také druhý duel byl výsledkově ve znamení klatovských volejbalistů. I když chvílemi to vypadalo, že Slávisté uhrají alespoň jeden set. „Druhý zápas jsme začali v pozměněné sestavě, ale na našem výkonu to nebylo nijak znát. Oproti prvnímu utkání jsme ještě více omezili nevynucené chyby na útoku a trápili soupeřovi přihrávající hráče dobrým plachtícím servisem. Ve druhém setu jsme však nezachytili začátek, kdy soupeř zlepšil přihrávku a především pak obranu na síti a v poli a rázem jsme prohrávali propastným rozdílem 7:14,“ čertil si Jakub Jarošík.

Klatovští volejbalisté po výhrách na Slavii.Zdroj: archiv Jakuba Jarošíka

Do zápasu se ale poté vrátil nahrávač Jakub Holý a právě smečař Jakub Jarošík, kteří na hřiště přinesli větší klid a od té doby byl na palubovce pouze jeden tým. „Od tohoto stavu jsme totiž soupeři dovolili uhrát pouhé čtyři body a celý set otočili na konečných 25:18. Po tomto obratu již Slavia ve třetím setu nekladla větší odpor, a tak jsme zápas dovedli v poklidném tempu do vítězného konce a připsali si tak další důležité body do tabulky,“ liboval si kouč.

Zkušený klatovský volejbalista si pochvaloval předem zvolenou taktiku, ale zároveň upozornil, že i přes dvě výhry 3:0 má jeho tým stále na čem pracovat. „Věděli jsme, že za Plzeň nastoupí velmi mladý tým, a tak jsem před zápasem na kluky apeloval, abychom je zatlačili servisem a v případě horších nádher zkusili pouze zadarmo přehrát míč na soupeřovu polovinu a poté se ubránit, případně čekat na jejich chybu. Tato taktika se ukázala jako správná, jelikož soupeř vždy v rozhodujících chvílích udělal o pár chyb navíc. Oproti minulému zápasu jsme značně lépe přihrávali, ale určitě jsme ještě nepředvedli volejbal, kterým bychom se chtěli prezentovat,“ uzavřel hodnocení.

Krajský přebor volejbalistů (1. třídy)

USK Slavia Plzeň C – SK Volejbal Klatovy 0:3 (-21, -14, -18)

Sestava: Holý, Jarošík, Netrval, Ráček, Šabatka, Luňáček, Koranda.

Střídali: Presl, Kolářík.



USK Slavia Plzeň C – SK Volejbal Klatovy 0:3 (-13, -18 -13)

Sestava: Holý, Presl, Netrval, Ráček, Šabatka, Luňáček, Koranda.

Střídali: Kolářík, Jarošík.



Ostatní výsledky 5. a 6. kola: SK Volejbal Domažlice B – USK Slavia Plzeň B 0:3 (-19, -17, -14) a 0:3 (-19, -23, -21), Union Plzeň – TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 3:1 (24, -22, 21, 22) a 3:2 (12, 24, -18, -22, 22), Mirošov měl volno.

Aktuální tabulka.Zdroj: ČVF