Pro nás strašně cenné vítězství, říkal trenér Straka po domácím obratu

A hned úvodní hrací víkend, kdy si klatovští borci odvezli z Chodska pět bodů, ukázal, že se s jeho týmem zkrátka musí počítat. „To se potvrzovalo v průběhu celého podzimu. S konečným ziskem pětadvaceti bodů jsme spokojeni,“ pochvaluje si zkušený plejer.

I když ve vašem táboře panuje spokojenost, nemáte pocit, že z některých zápasů šlo vytěžit ještě více?

Určitě, ale naopak jsme mohli i více ztratit. Například v posledním domácím zápase podzimu, kdy jsme se Skvrňany prohrávali už 0:2, ale nakonec jsme duel dokázali otočit a vyhrát 3:2.

Volejbalisté Klatov po posledním podzimním kole.Zdroj: archiv Jakuba Jarošíka

Před začátkem sezony se klatovský kádr značně omladil. Byl jste spokojený s volejbalem, který jste předváděli? V čem jste podle vašeho názoru vynikali a kde vás naopak tlačila bota?

Jak už je u mladého týmu zvykem, často mají naše výkony velké výkyvy. Dokážeme předvést v jednom zápase koncentrovaný výkon s minimem chyb a v dalším se nám hra po pár nevynucených chybách zcela sesype. Nemyslím si, že jsme v některé herní činnosti obzvlášť vynikali, nebo že nás v ní naopak tlačila bota. Musíme i nadále pracovat na zlepšení všech herních prvků, abychom začali předvádět volejbal, na který tento tým rozhodně má.

Za celou podzimní část jste hráli pouze dva pětisetové zápasy, ale oba jste zvládli vítězně. Svědčí to o psychické odolnosti týmu, že dokážete dovést do vítězného konce i vyrovnané duely?

Říká se, že tie-break je většinou o štěstí, ale je pravda, že v obou zkrácených hrách této sezony jsme vždy dokázali v důležitých chvílích ustát tlak a dovést je do vítězného konce. Může to možná být způsobené i tím, že v žádném zápase na sebe nevytváříme tlak, že musíme vyhrát. Tím pádem i ve vyrovnaných koncovkách hrajeme uvolněně a řešíme situace s chladnou hlavou.

… z archivu.Zdroj: Deník/Robert Babor

Překvapil vás v této sezoně nějaký tým svou kvalitou a postavením v tabulce? Ať už pozitivně, nebo negativně?

Upřímně jsem poslední roky tabulku krajské soutěže mužů příliš nesledoval. Ale myslím si, že je letošní ročník velice vyrovnaný. O tom nakonec svědčí i některé výsledky, kdy často poslední tým dokázal porazit prvního.

V zahajovacím utkání druhé půlky sezony vás čeká derby s béčkem druholigových Domažlic. Jaký to podle vás bude dvojzápas?

Domažlice jsme u nich dvakrát porazili, i když druhý zápas skončil až po dlouhém boji v tie-breaku. Očekávám, že nám budou chtít porážky oplatit a opět určitě půjde o vyrovnaná utkání. Já nicméně doufám, že si z nich znovu odneseme co největší počet bodů.

Je ještě brzy, ale přesto se zeptám: jaký je váš cíl směrem do jarní fáze sezony i s ohledem na to, že na první USK Slavia Plzeň B ztrácíte pouze dva body?

Cíl bude asi stejný jako před podzimní částí. Chceme se zlepšovat v tréninku a při zápasech prodat to, co natrénujeme. Ale především se chceme volejbalem bavit, to je hlavní. Pokud budeme hrát dobrý volejbal a bude nás to všechny bavit, tak se výsledky určitě dostaví.

