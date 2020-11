Například na národním šampionátu v týmové soutěži docílili junioři sušického klubu historického úspěchu. Ve složení Karel Turner, Zdeněk Galuška a Bára Galušková porazili favorizované juniorské týmy z Českých Budějovic, Dukly, USK Praha i Olomouce. „Poprvé v historii oddílu se naši závodníci radovali ze zisku titulu mistrů republiky v týmech,“ říkal šťastný kouč Vladislav Galuška s tím, že ještě na stupních vítězů nemohli pošumavští vodáci uvěřit tomu, že právě získali zlaté medaile.

Na MČR získal Karel Turner v individuální soutěži ve své kategorii osmé místo, Zdeněk Galuška byl čtrnáctý. Parádní sezonu prožila Bára Galušková, která zvítězila v seriálu Českého poháru žáků a na MČR juniorů, ačkoliv na něm byla o několik let mladší než její soupeřky, získala mezi mladšími juniory čtvrtou příčku. Na devátém místě skončil v kategorii starších žáků Jáchym Švejd. „A příští rok bude mít velkou výhodu, neboť v této věkové kategorii ještě zůstává,“ podotkl Galuška.

Obrovským úspěchem je zajisté také kvalifikace Karla Turnera, Jáchyma Švejdy a Báry Galuškové do elitního Sportovního centra mládeže ČR pro rok 2021.

Samotná kapitola patří stále ještě mladé, ale již zkušené závodníci Antonii Galuškové, člence Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje (AIS PK). Loňská juniorská mistryně světa vlétla do seniorské kategorie jako nadopovaná raketa. Na nominačních závodech do dospělé reprezentace ČR si třemi třetími místy vyjela poprvé v životě seniorský reprezentační dres.

Na zářijovém mistrovství Evropy v pražské Troji se s přehledem probojovala mezi profesionálními závodnicemi do desetičlenného finále, kde až po sporném průjezdu jedné z branek získala padesát trestných vteřin a nakonec skončila devátá.

„Chuť si však napravila tentýž den ziskem titulu mistryně Evropy v týmech, kdy se na start postavila po boku olympioničky z Ria i pro Tokio Kateřinou Kudějovou a dlouholetou reprezentantkou Veronikou Vojtovou,“ uvedl Vladislav Galuška, trenér a pyšný otec talentované vodní slalomářky.

Sezonu Antonie Galušková ukončila na začátku října v polském Krakově na závodech ME do 23 let. I přes to, že na startu byla jedna z nejmladších, získala při svém prvním startu v této kategorii sladkou medaili bronzového lesku.

„Letošní sezona byla díky koronaviru poněkud kratší, a tak trochu i složitější, ale na výsledcích sušické mládeže v kanoistice na divoké vodě to nebylo znát. Pokud to situace dovolí, bude se pokračovat již v rozjeté přípravě na sezonu 2021. V těchto dnech sušičtí slalomáři prohánějí lodě na chladnoucí Otavě a nabírají vytrvalost a sílu, která se jim bude hodit,“ dodal kouč sušických vodáků.