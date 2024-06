Dvacítka vodních záchranářů z celé ČR bude v letošním roce reprezentovat na mistrovství světa v Austrálii. A mezi vyvolené se dostala také čtyři děvčata z Klatov. Mezi šest nejlepších seniorek se svými stabilními výkony nominovala Karolína Bezpalcová, v juniorské kategorii klatovská děvčata ovládla nominaci a mezi čtyřmi vybranými najdeme hned tři oddílové kolegyně - Ivetu Bezpalcovou, Natálii Hájkovou a Andreu Nushartovou.

Vodní záchranářky z Klatov se připravují na MS v Austrálii. | Foto: archiv Zdeňky Bezpalcové

Holky u "protinožců" čeká nelehký úkol, budou bojovat proti těm nejlepším z celého světa na východním pobřeží Austrálie ve městě Gold Coast, které je vyhlášené jako „surfařský ráj“. To znamená velké vlny a podmínky, které v Evropě nenajdeme. Česká reprezentace se ale nevzdává a dělá vše pro to, aby byla připravena. V plánu má například soustředění na pobřeží Baltského moře, kde věří v kvalitní povětrnostní podmínky. Bazénové disciplíny trénuje v podmínkách českých bazénů (50 metrů). Česká reprezentace by chtěla v Austrálii navázat na výsledky z předchozích let a nejlépe obhájit tituly mistrů světa v disciplíně Hod lanem.

Spolek Horníků na Horách Matky Boží uspořádá turnaj v malé kopané

Mezi mořské disciplíny patří královská disciplína Oceanman, neboli Oceanwoman v ženském podání. Ta aspiruje na zařazení do olympijského programu při olympijských hrách v Brisbane v roce 2032.

V tomto náročném závodě musí závodník zvládnout 400 metrů plavání, 600 metrů jízdy na mořském plováku a 700 metrů na mořském kajaku, to vše spojené plážovým během. Trať disciplín na moři je postavena do písmene M - to znamená, že závodníci musí nejdříve překonat mořský příboj, vrátit se zpět ke břehu, kde je nutné se otočit kolem bóje a znovu se vydat přes vlny do moře a zpět. Nominaci v této disciplíně vybojovaly Karolína Bezpalcová, Iveta Bezpalcová i Natálie Hájková.

Pro přiblížení: mořský kajak je jiný než klasický, který je bežný na řece. Je podstatně delší, užší, řídí se pomocí pedálů a má také výrazně těžší přední část pro hladkou jízdu mezi vlnami. Závodní plovák můžeme popsat jako něco mezi paddleboardem a surfařským prknem. Kdo budete mít odvahu a zájem, je možné si board i kajak přijít vyzkoušet na klatovskou pískovnu. Po předchozí domluvě vám děvčata ráda vše ukážou, vysvětlí a nechají zájemce vyzkoušet. Pokud byste chtěli klatovské holky a českou reprezentaci podpořit finančně, můžete prostřednictvím veřejné sbírky na platformě Donio. Sbírku najdete pod názvem „Podpořte vodní záchranáře v cestě na mistrovství světa do Austrálie“. Dozvíte se tam také více podrobností o vodním záchranném sportu.

Článek napsala Zdeňka Bezpalcová

Okresní přebor: Hradešice přejely béčko Startu, Pačejov deklasoval zálohu Sušice