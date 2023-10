V srpnu úspěšně zvládla kvalifikaci na podniku v Prachaticích, a tak se rozhodla startovat i na mistrovství světa XTERRA (terénní triatlon) v italském Molvenu. Řeč je o Veronice Vlčkové z Klatov, která se na Apeninském poloostrově v provincii Vicenza rozhodně neztratila.

Veronika Vlčková z Klatov na MS XTERRA 2023 v Itálii. | Foto: se svolením Veroniky Vlčkové

Ve své věkové kategorii od 25 do 29 let skončila čtvrtá, v celkovém hodnocení mezi téměř dvěma stovkami žen pak obsadila fantastickou devatenáctou příčku. „Popravdě to bylo moje první mistrovství a vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Ale tvrdě jsem trénovala, tak jsem věřila, že výsledek by mohl být dobrý," řekla.

Vše začalo plaváním, po kterém se sympatická Západočeška nacházela na čtyřiadvacáté příčce. „Plavalo se v čisté vodě s italsky azurovým odstínem, která ale měla pouhých osmnáct stupňů, takže neopren a dvě čepice byly nutností. Moje kategorie startovala v předposlední vlně, a tak jsem musela přeplavávat hodně mužů, kteří startovali před námi," popisovala Veronika Vlčková první část závodu a poznamenala, že musela v polovině této plavecké sekce absolvovat i skok z jeden a půl metru vysokého mola, což také nebyla žádná sranda.

Veronika Vlčková z Klatov na MS XTERRA 2023 v Itálii - plavecká část.Zdroj: se svolením Veroniky Vlčkové

Pak přišlo na řadu kolo. „Moje nejoblíbenější disciplína," pousmála se. Procházka růžovou zahradou ji ale v italských podmínkách nečekala. „Celý předchozí den pršelo, proto jsem měla z kola velký respekt. Jely se dva okruhy, kde se jelo nejprve deset kilometrů do kopce, a pak pět kilometrů náročným singltrekem dolů," přiblížila těžkosti cyklistické fáze terénního triatlonu.

Cyklistická část náročného závodu ji dala pořádně zabrat

„Ve třinácti stupních jsem byla ráda, že mám pod kombinézou triko s dlouhým rukávem. Sjezd byl docela mazec, kolo bylo místy stěží ovladatelné. Klouzalo to, a tak jsem příliš neriskovala, ale jelo se mi skvěle," pokračovala všestranná sportovkyně. „Ale některé úseky jsem projela opravdu tak tak," připustila záhy.

Kolo ji dalo pořádně zabrat. Zdroj: se svolením Veroniky Vlčkové

Do depa Vlčková, která se do svých 17 let věnovala triatlonu a cyklistice, kde byla i v reprezentaci, dojela na pátém místě (ve své kategorii), a před ní zívala poslední výzva - běh na 10 km s tím, že v jednom úseku se bylo nutné přitahovat za lano, a tak zabrat nedostaly jenom nohy, ale také ruce.

Když jsem proběhla cílem, tak jsem byla ve velké euforii, líčila

„Ze začátku mi to vůbec neběželo, ale po třech kilometrech jsem se rozběhla a předběhla ještě jednu soupeřku ze své kategorie," byla ráda dívka, která se k závodění po delší pauze vrátila až letos, a tak zatím není členkou žádné klubové organizace. „Ale doufám, že se to brzy změní," přeje si.

Veronika Vlčková z Klatov na MS XTERRA 2023 v Itálii.Zdroj: se svolením Veroniky Vlčkové

Do cíle nakonec doběhla po téměř čtyřech hodinách na čtvrtém místě ve své kategorii od 25 do 29 let a na celkové devatenácté pozici mezi konkurencí 170 žen. „Když jsem proběhla cílem, tak jsem byla ve velké euforii, protože jsem byla ráda, že jsem tak náročnou trať zvládla a ve zdraví byla v cíli," prozradila Vlčková, co se ji honilo hlavou, když proťala cílovou pásku závodu.

„Velké díky patří městu Klatovy, které mě podpořilo a já mohla na mistrovství světa startovat," děkovala. Teď si ještě pár dní dá Veronika Vlčková sportovní přestávku, a pak zase začne tvrdě makat. „Do konce října mám posezonní volno a od listopadu se začnu připravovat na skialpech a běžkách na další sezonu. Právě na skialpech bych chtěla letos objíždět nějaké závody. Je to sport, který mě velice oslovil," doplnila na závěr ctižádostivá sportovkyně z Klatov.

