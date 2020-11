„Měsíc jsme měli individuální tréninkové plány, ale všichni jsme přivítali přípravu v hale, kde jsme od pondělí. Není příjemné pořád běhat venku a posilovat doma,“ řekl třicetiletý křídelník.

Může se pauza projevit na herní formě?

Pauza byla pro všechny stejná. Samozřejmě je ale nepříjemné, že jsme neměli dlouho míč v ruce, což se může projevit na sehranosti a technických chybách.

Nebyla pro vás pauza horší tím, že máte nové trenéry a zvykáte si na nové věci?

Trenérských změn v extralize bylo extrémně hodně. Pořád si na něco zvykáme, ale už trénujeme v hale a máme prostor to nějakým způsobem dohnat.

Byl jste v kontaktu s někým z konkurentů, aby vám řekl, jak snáší zápasový půst?

Nebyl.

Věřil jste, že se bude v neděli hrát?

My jsme se připravovali tak, že se bude hrát. Nepřemýšlel jsem nad tím, jak se rozhodne někde výš, protože to je věc, kterou neovlivníme. Soustředili jsme se na zápas, který měl být.

Jsou Maloměřice ideálním soupeřem na rozehrání?

Po pauze by bylo ideální, pokud bychom měli měsíc na trénování a bez zápasů. To, že se hraje po týdenním trénování ostrý zápas, není příjemné. Pokud bychom hráli třeba s Duklou, tak na druhou stranu by to bylo pro všechny stejné, protože Dukla by trénovala také týden jako my. Nemyslím si, že soupeř hraje roli, Maloměřice trénují také týden, nebo dokonce o nějaký den déle. Nemyslím si proto, že by byly Maloměřice úplně ideální soupeř.

Změnily se Maloměřice oproti minulé sezoně?

Zaznamenal jsem jejich nějaké předsezonní příchody. Netušil jsem, jestli extraliga bude mít restart tam, kde se v říjnu přerušila, nebo podle rozpisu listopadovým 10. kolem. Že budeme hrát s Maloměřicemi, jsme se dozvěděli v pondělí. Takže jsem se na ně extra ještě nekoukal.