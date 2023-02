„Výsledek vypadá jednoznačně, ale první poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Běhali jsme všude a nikde, Mělník dobře držel balon a asi jsme si mysleli, že to všechno půjde samo. Vůbec jsme se do toho nemohli dostat, i když jsme gólové šance měli. Museli jsme už v průběhu první půle udělat změny v sestavě a vrátit do hry naše automatismy. Druhý poločas jsme k tomu přistoupili úplně jinak, začali jsme hrát aktivně, agresivně a ten výsledek druhé půle mluví za vše," uvedl k zápasu pro svazový web kouč futsalové Plzně Marek Kopecký.