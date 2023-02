1/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 2/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 3/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 4/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 5/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 6/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 7/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 8/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 9/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 10/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. 11/144 Zdroj: Marcela Ištványiová 17. Nejsledovanější (a nejpočetnější) kategorii mužů do 39 let vyhrál Ondřej Teska, který se stal i absolutním vítězem loňského běžeckého setkávání. „Sezona byla super, rád jsem sem jezdil,“ říkal chlapík v rozhovoru pro Ešus liga TV. V dalších mužských kategoriích vládli Luboš Kůra (od 40 do 49 let), Miloš Brejcha (od 50 do 59 let), Alois Šatra (od 60 do 69 let) a Zdeněk Rus (muži nad 70 let).

V nejmladší kategorii žen kralovala talentovaná členka Atletiky Klatovy Nikola Hatová, prostřední věkovou kategorii neznějšího pohlaví (od 35 do 44 let) pak vyhrála švihovská Marie Spasová. „Loňskou sezonu hodnotím velmi kladně. Myslím si, že byla úspěšná a jsem moc ráda, že Ešus liga takhle funguje a byla možnost si zaběhat úplně všude,“ kvitovala sympatická běžkyně.

Zdroj: Ešus liga TV (Michal Král)

Hezká slova volila i Dagmar Rudolfová, vítězka kategorie žen nad 45 let. „Nečekala jsem, že se zúčastním tolika závodů, jsem velmi spokojená,“ radovala se usměvavá sportovkyně, jejímž nejoblíbenějším závodem je Běh Zelenským údolím, na který se vždycky velice těší. „Zelená Lhota, to je moje srdcovka. Tam to byl v Ešus lize můj první závod, který to celé nastartoval,“ vysvětlovala v parádním videorozhovoru vítězka z Novákovic.

Na zesnulého běžce Václava Anděla se nezapomnělo

Premiérově se na vyhlášení uplynulého ročníku udělovala také Cena Václava Anděla. Tu získali muž a žena, kteří za celý ročník nashromáždili největší počet bodů. Pěknou trofej si domů odnesla Dagmar Rudolfová (625 bodů), mezi muži ji ukořistil reprezentant Atletiky Klatovy Přemysl Koranda (704 bodů). Ten mimochodem jako jediný absolvoval všech devatenáct běžeckých mítinků.

Cena je pojmenována po Václavu Andělovi, tradičnímu účastníkovi Ešus ligy, který v minulém roce zemřel ve věku 31 let. Jak celé slavnostní vyhlášení v klatovské Restauraci pod Hůrkou 27. ledna probíhalo, se můžete podívat ve stylové videoreportáži ešusligové televize z dílny Michala Krále.

Nejlepší běžci a běžkyně Ešus ligy za loňský rok 2022

Muži do 39 let: 1. Ondřej Teska (Atletika Klatovy, 482 bodů), 2. Václav Lorenc (Fitness Luby, 463 bodů), 3. Michal Král (Klatovy, 434 bodů). Muži od 40 do 49 let: 1. Luboš Kůra (Klatovy, 450 bodů), 2. Miloslav Pohl (Sušice, 443 bodů), 3. David Janda (SDH Malá Víska, 415 bodů). Muži od 50 do 59 let: 1. Miloš Brejcha (OCRT Sušice, 376 bodů), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 352 bodů), 3. Josef Boček (Sokol Dolany, 338 bodů). Muži od 60 do 69 let: 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 377 bodů), 2. František Kukaň (Gama Železná Ruda, 245 bodů), 3. Miloslav Hanzlík (Eaglovice Team, 170 bodů). Muži nad 70 let: 1. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 300 bodů), 2. Jiří Čada (KČT Nýrsko, 197 bodů).



Zdeněk Rus, vítěz kategorie mužů nad 70 let.Zdroj: Miroslav Benda



Ženy do 34 let: 1. Nikola Hatová (Atletika Klatovy, 297 bodů), 2. Zuzana Kohoutová (Fit body Klatovy, 294 bodů), 3. Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 230 bodů). Ženy od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 470 bodů), 2. Eva Kůrová (Klatovy, 467 bodů), 3. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 426 bodů). Ženy ve věkové kategorii nad 45 let: 1. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 455 bodů), 2. Iva Machová (Fit body Klatovy, 230 bodů), 3. Miroslav Zámečníková (Rozběháme Česko Klatovy, 168 bodů).



Nejvíce neredukovaných bodů, kategorie mužů – Cena Václava Anděla: 1. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 704 bodů), 2. Václav Lorenc (Fitness Luby, 690 bodů), 3. Michal Král (Klatovy), 630 bodů).



Přemysl Koranda (vlevo).Zdroj: archiv Přemysla Korandy



Nejvíce neredukovaných bodů, kategorie žen – Cena Václava Anděla: 1. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 625 bodů), 2. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 611 bodů), 3. Marie Spasová (Švihov, 558 bodů).

