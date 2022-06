Z archivu: Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice (černobílé dresy) - RC Havířov.Zdroj: facebook Rugby Šumava Nýrsko

Celkově nýrští a českobudějovičtí chasníci podali proti favorizovanému soupeři ze Slezska kvalitní výkon plný bojovnosti. Alespoň se týče prvního dějství. Sázeli především na dominanci roje, po kterém se jim povedlo pár hezky vypadajících útočných akcí, které vedly k bodovému úderu. Kodera ale sám záhy přiznává, že i kdyby tým z jižní a západní části republiky v poločase vedl, dovést zápas do vítězného konce by bylo nesmírně těžké.

„Spíš by nám to pomohlo v tom, že bychom do druhého poločasu šli s větším nadšením. Bohužel jsme svými zahozenými šancemi přetrhali všechny nitky a ve druhé půli nám soupeř položil několik pětek. Jako už několikrát v této sezoně, znovu nám nevyšel úvod druhého poločasu, a já si neumím vysvětlit, proč tomu tak bylo. Kdybychom to věděli, zapracujeme na odstranění," posteskl si.

„A do karet nám nehrálo také to, že jsme do Ostravy jeli pouze v sedmnácti lidech, protože se nám v minulém zápase proti Havířovu zranili někteří hráči," říká. Pouze dva hráči na střídání byli zkrátka málo…

Ačkoliv měl Roman Kodera před jarní sezonou jiné (vyšší) cíle, s výsledným umístěním na šesté pozici je nakonec relativně spokojený. „Chtěli jsme být do pátého místa, ale šestou příčku také bereme a jsme spokojení," dodává hrající trenér společenství Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice, které spolu po vzájemném sloučení absolvovalo první a celkem úspěšný půlrok.

Závěrem: první ligu vyhráli Kanci ze Zlína, kteří ve finále zdolali Říčany B/luridica. Bronz putuje do Petrovic, které porazily moravský Bystrc.



Další umístění: 5. Sokol Mariánské Hory, 6. Rugby Šumava Nýrsko/Rugby Club České Budějovice, 7. RC Havířov, 8. Tatra Smíchov B/Praga, 9. společenství Plzeň/Rakovník/Kralupy nad Vltavou.

