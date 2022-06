FOTO: Děti si sportovní den v Mochtíně užily, pořadatele potěšila rekordní účast

To byl hlavní důvod toho, že zejména v kategorii mužů byl pohled do výsledkové listiny pro mnohé znalce kvalit veškerých běžeckých es poněkud překvapivý. O tom se ostatně vtipně, ale přesně rozpovídali na samotných stránkách Ešus ligy. Jakýkoliv zásah do jejich textu by byl zbytečný.

V sobotu 11. června se závodníci sešli v jedinečném prostředí haciendy rodiny Čadových. Počasí vyšlo na jedničku a jedinou kaňkou byla nevítaná aktivita neznámého záškodníka, který se v úseku u kapličky rozhodl přeznačit trať. Shodou okolností se na vedoucích pozicích nevyskytoval nikdo, kdo by znal tradiční a neměnnou podobu trati, takže postupně v lese zmizela celá vedoucí skupinka, která by si to jinak rozdala o medaile. Zmatení na trati nebralo konce a tak se někteří vydávali po paměti a jiní zase podle značek.



Celkově se zřejmě jednalo o tak velký kufr, za který by se nemuseli stydět ani Pavel Zedníček s Alešem Ulmem. Mnohým závodníkům, kteří sice běželi správně, ale až do cíle si tím nebyli jistí, tato situace přinesla historicky nejvyšší počet bodů nebo nejlepší umístění za poslední sezony. Závod přinesl spoustu zážitků a je potřeba ocenit to, že v cíli nebyly k vidění žádné kyselé obličeje a všichni si celý den užili.



Předejít podobným situacím, kdy někdo úmyslně přeznačí trať, je pro každého pořadatele těžké. Nejpravděpodobnější je, že se jedná o souboj dvou mocných lobby, kdy na jedné straně stojí kartel výrobců „mlíka“ a na druhé straně konglomerát společností „barvy, laky“.



Pořadatelé v Zelené Lhotě rozhodli, že příští rok přejdou od mlíka ke spreji, aby snížili riziko podobných situací, které se stávají maximálně jednou za deset let. Druhou zvažovanou variantou pak bylo přidat před název závodu slovíčko „orientační“, rebranding tak zavedené značky by ale spolykal tříměsíční důchod hlavního pořadatele, což bylo jednohlasně a v celkovém konsensu zamítnuto paní Čadovou.

VIDEO: Běh Zelenským údolím 2022

Zdroj: Youtube

Muži – absolutní pořadí: 1. Michal Král (Klatovy, 30:07), 2. Tomáš Görner (Atletika Klatovy, 30:38), 3. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 32:01), 4. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 33:49), 5. Ondřej Teska (Atletika Klatovy, 33:52), 6. Karel Voráček (Sokol Dolany, 34:58), 7. Stanislav Vejskal (Klatovy, 36:39)…



… 8. Pavel Müller (Novákovice, 37:04), 9. Miloslav Pohl (Sušice/Postř. Kecky, 37:14), 10. Martin Slavičínský (Praha, 37:17), 11. Luboš Kůra (Klatovy, 37:50), 12. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy, 38:13), 13. Václav Lorenc (Fitness Luby, 39:02), 14. Josef Beneda (Bike Club Luby, 40:02), 15. František Kukaň (GAMA Železná Ruda, 40:14), 16. David Lukáš (Plzeň, 40:15), 17. Miroslav Forst (OCRT Sušice, 40:17), 18. Jaromír Melíšek (Plzeň, 41:04)…



… 19. Pavel Žákovec (Sokol Kolinec, 41:05), 20. Jakub Beneda (Atletika Klatovy, 41:06), 21. Ondřej Koukol (TJ Nýrsko), 22. Miloš Brejcha (OCRT Sušice, 42:39), 23. Jan Majer (EDST, 43:48), 24. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 45:19), 25. Miroslav Hanzlík (Eaglovice Team, 46:33), 26. Pavel Valeš (NEI Žihobce, 47:26), 27. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 47:50).



Ženy – absolutní pořadí: 1. Eva Kůrová (Klatovy, 36:06), 2. Jana Hanzlíková (Eaglovice Team, 37:22), 3. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 38:27), 4. Olga Olšanová (Eaglovice Team, 39:31), 5. Adéla Strejcová (Shirokan Dojo, 40:16), 6. Irena Baxová (Beroun, 41:11), 7. Věra Benedová (Bike Club Luby, 42:54), 8. Veronika Kadlecová (bez klubové příslušnosti, 44:28), 9. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 47:16), 10. Ivana Petrová (Plzeň, 47:48).

