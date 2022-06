„Doufám, že už mi v tom nic nezabrání,“ prohlásil Štybar, který musel ještě na konci května kvůli postcovidovým problémům zrušit start na závodě Kolem Norska. „Kvůli covidu jsem přišel i o další závodní program,a jsem tak rád, že se mohu svézt ve skupině a udělat si skvělý trénink,“ doplnil elitní závodník po příjezdu do Česka, kde bude ale jen do konce týdne. Už v pondělí čeká Štybara trénink v Livignu.

Stejný závod pojede i bývalý vítěz Tour de France, berete to jako souboj Štybar versus Andy Schleck?

To vůbec ne. Pro mě to bude doopravdy jen trénink. A s Andym si radši pokecám někde na kávě, než abychom se honili na trati. Já musím začít pozvolna. Bylo by hloupé, kdybych se tam někde gumoval a pak se z toho musel tři čtyři dny dostávat. Už takhle jsem toho letos zameškal dost.

Český cyklista Zdeněk Štybar.Zdroj: ČTK

Zdravotní lapálie vás provázejí delší dobu. Jak se s tím vyrovnáváte?

Není to jednoduché, protože už jsem se teď těšil, že zase začnu závodit. Už předtím jsem musel vynechat Giro d´Italia, které jsem měl původně jet. Kvalitně jsem potrénoval, byl jsem dobře připravený, ale zase mi to překazil covid. Měl jsem mít před sebou intenzivní měsíc závodění. Nadšený z toho nejsem, ale já doufám, že se všechno v dobré obrátí a konec sezony odjedu.

Takhle nějak jsem si to vysnil, okomentoval Kalvach titul s Plzní

Dá se vůbec odhadnout, kdy zase naskočíte do závodů?

Ono je to těžké. Problém je především v tom, že kromě Tour de France prakticky celý červenec nejsou žádné závody. Ale máme soustředění v Livignu, takže celý ten měsíc strávím vysoko v horách. Teď se musím rozjezdit, abych potom mohl zase pořádně potrénovat.

Závod L'Etape Czech Republic má přiblížit právě Tour de France, kterou vy dobře znáte. Povězte, v čem je nejvíc výjimečná?

Jednoznačně atmosférou. Tím, že se jede o prázdninách, vidíte kolem trati rodiny s dětmi, které to často berou jako dovolenou. Sejde se tam hodně mezinárodní společnost a zvlášť v horách bývá skvělá atmosféra. Každá etapa je celá obsypaná fanoušky. Nám se to sice stává na jednodenních závodech také, ale při etapovém závodě je to jedinečné.

Zdeněk Štybar.Zdroj: facebook Zdeňka Štybara

Co z toho se dá přenést na klání s amatéry v České republice?

Myslím, že už loni se to pořadatelům povedlo. A teď to vypadá, že bude navíc pěkné počasí, takže by se to lidem mohlo líbit ještě víc. Čekám, že přijde i spousta diváků. Je to unikátní šance přiblížit atmosféru Tour de France lidem v Česku. Já takové závody jen vítám.

Co vám na tom imponuje?

Cyklistika se dostane víc do povědomí lidí. Přiláká to rodiny s dětmi, může to přitáhnout lidi k závodění, když uvidí davy lidí na kolech. A třeba z toho vzejít nějaký nový talent.

Plzeňská bojovnice MMA zná další sokyni na cestě za milionem dolarů

Pro hobby jezdce bude jistě svátkem, když se svezou v pelotonu se Zdeňkem Štybarem, Andym Schleckem, Martinou Sáblíkovou. Máte pro ně nějakou radu?

Důležité je, aby dávali pozor při jízdě ve velkém balíku, protože na to nejsou zvyklí, spíš jezdí v menších skupinkách. Je potřeba, aby zbytečně neriskovali. Důležitější je vychutnat si atmosféru. Ale jsou tam měřené úseky, dvě vrchařské prémie, kde do toho můžou šlápnout a zkusit si poměřit síly s ostatními.

Cyklista Zdeněk Štybar.Zdroj: ČTK

Na co si budete dávat pozor vy? Nebude lepší všem ujet?

To rozhodně (úsměv). Nechci jít do rizika, že bych se někde vyválel a pak ztratil potřebný čas v tréninku. Spíš pojedu na pohodu, vyhlídnu si nějaké kamarády, se kterými celou trať objedu. V klidu zastavím na občerstvovačce a radši si v klidu popovídám.

Letošní Tour de France nestihnete, ale předpokládám, že další start v ní je pro vás motivací do budoucna…

Samozřejmě, moc rád bych ji ještě jel. Trochu jsem doufal, že se i letos dostanu do dobré formy a mohl bych mít malou šanci podívat se na Tour. Ale teď už je zase všechno jinak. Musím doufat, že se tam dostanu příští rok.

Je to úspěch celého týmu, prohlásila Jeřábková po triumfu v Lize mistryň