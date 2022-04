Jana Jaklová se v konkurenci dalších jednadvaceti závodnic zařadila do poloviny výsledkové listiny. Zvítězila Bára Škrobáková s nástřelem 412,1 bodu z SSK Olymp Ostrava před svou kamarádkou a kolegyní ze stejného klubu Klaudií Katz (408,7 bodu). Na stupně vítězů s nimi ještě vystoupala v pořadí třetí Karolína Martínková (405,9 bodu) z SSK Manušice.

Klatovská Jana Jaklová obsadila díky výkonu 395,5 bodu čtrnáctou příčku. „V kategorii mladších dorostenců, kde jsme měli již dva zmiňované zástupce, se zapojilo celkem 33 střelců. Ondřej Burghauser vybojoval nástřelem 380,3 bodu dvacáté místo, Jakub Turjanica skončil o příčku níže (379,8 bodu)," konstatoval.

O čtrnáct dní později proběhl na stejném místě republikový šampionát ve střelbě mládeže v disciplíně vzduchová puška 30 ran vleže. Z města karafiátů se na toto prestižní klání vypravila početná skupinka mladých sportovních střelců.

„Jako na všech podobných republikových soutěžích se i tady zápolilo odděleně v kategorii chlapců a děvčat. Věkově byly obě kategorie rozděleny na střelce ve věku do dvanácti let a střelce ve věku od 13 do 14 let," podotkl na úvod hodnocení mládežnického mistrovství Jiří Koukal.

V kategorii mladších žákyň se z reprezentantek SSK Klatovy představila Veronika Jílková, mezi mladšími žáky soutěžili Filip Brabec, Karel Kumšta, Lukáš Šedivec, Václav Patlejch, Filipové Veselý a Preisler a Václav Turjanica. MČR se zúčastnili také starší žáci Petr Dufek, Josef Bastl a Patrik Šesták. Ve stejné věkové kategorii děvčat klub z Klatov zastoupení neměl.

„Všichni střelci našeho klubu byli zařazeni do první startující směny s nástupem na stanoviště v 10 hodin. Velmi kladné hodnocení ještě před vstupem do závodu zasluhují Lukáš Šedivec, Václav Patlejch a Filip Veselý, kteří se přihlásili ke střeleckému sportu teprve v září loňského roku a již po půl roce tréninku se vypracovali z polohy střelby s opěrným stojánkem na polohu ve střeleckém kabátu s řemenem, rukavicí a zároveň se v prvním možném termínu probojovali na mistrovství České republiky," liboval si Jiří Koukal.

Část klatovské střelecké výpravy před plzeňskou střelnicí. Vpředu (zleva) Václav Patlejch, Lukáš Šedivec, Karel Kumšta, Filip Brabec a Filip Preisler. V pozadí jsou Veronika Jílková a Josef Bastl.Zdroj: Jiří Koukal

Nejhodnotnějšího výsledku dosáhla v Plzni již zkušenější Veronika Jílková, která v kategorii mladších žákyň obsadila skvělé páté místo. A to díky výkonu 309,6 bodu. V této kategorii kralovala brněnská Ema Vašulková (312,3 bodu) před Laurou Versteegh a Vendulou Havlíčkovou ze Sportovně střeleckého klubu Uherský Ostroh. „Díky aktivitě klubu pověřeného pořádáním této akce se podařilo zajistit hodnotné ceny a poháry pro soutěžící až do pátého místa v pořadí. Proto s prázdnou neodešla ani naše Veronika Jílková," kvitoval šéf sportovních střelců z Pošumaví.

V kategorii mladších žáků se šampionátu zúčastnilo hned 46 borců, ale klatovským střelcům se příliš nedařilo. Nejlepší závodník z SSK Klatovy Filip Brabec obsadil dvacáté místo (304,3 bodu), Lukáš Šedivec čtyřiadvacátou příčku (301,9), Václav Patlejch byl sedmadvacátý (300,7), Václav Turjanica třicátý (299,5), Karel Kumšta třiatřicátý (297,9) a Filip Preisler ve výsledkové listině figuroval na šestatřicáté pozici (296,6). Filip Veselý skončil díky nástřelu 296,2 bodu na 38. místě. „Soutěž vyhrál liberecký Tobiáš Kafka (315,5 bodu) následovaný Šimonem Knappem z SSK Manušice (311,6) a třetím v pořadí Adam Gebauerem z Ostravy (311,3)," řekl Jiří Koukal.

Klatovská střelkyně Veronika Jílková.Zdroj: Jiří Koukal

Následovala soutěž starších žáků, do které se zapojili klatovští střelci Petr Dufek, Patrik Šesták a Josef Bastl.

„Všichni tři kluci se tímto závodem rozloučili s disciplínou vzduchová puška 30 ran vleže a tuto polohu budou moci využívat už jen ve střelbě ze sportovní malorážky," vysvětlil Jiří Koukal a doplnil, že pro starší žáky tímto závodem soutěž nekončila, ale nejlepší osmička se následně probojovala do finálového závodu, ve kterém se rozhodlo o držiteli mistrovského titulu.

Ze zástupců působících v klubech Plzeňského kraje se mezi elitu prostřílel pouze Petr Tvrdý z SSK Staré Sedlo, který v bouřlivé atmosféře udržel nervy na uzdě i koncentraci a vybojoval republikové stříbro.

„Nejlepším z našich střelců byl třiadvacátý Patrik Dufek, jeho jmenovec Šesták obsadil 41. místo a Josef Bastl byl třiačtyřicátý," hlásil Jiří Koukal.

Závěrem dodal, že klatovští střelci se ještě zapojili do klání tříčlenných družstev. Mezi staršími žáky (chlapci a dívky dohromady) obsadil SSK Klatovy čtrnácté místo (z patnácti týmů). V mladších žácích družstvo SSK Klatovy A ve složení Veronika Jílková, Václav Patlejch a Václav Turjanica skončilo dvanácté a "béčko“ bylo patnácté (Filip Brabec, Lukáš Šedivec a Filip Veselý).

Autoři: Jiří Koukal, Martin Mangl

