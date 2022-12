FOTO: Chlapi ukázali srdce, těšilo trenéra basketbalistů po dvojím skalpu Jiskry

Klatovští se díky vítězství a výsledkům z dalších zápasů posunuli v tabulce na druhé místo - o skóre před Břasy, které jen remizovaly se Lhůtou 9:9. Na pozici lídra přezimuje béčko SKUŘE Plzeň, které na podzim prohrálo pouze jednou (právě s muži z KST Klatovy) a získalo hned jednačtyřicet bodů.

Stolní tenisté KST Klatovy.Zdroj: Klub stolního tenisu Klatovy

„Po podzimu nám patří druhá příčka v tabulce a na jaře zkusíme zabojovat a smazat čtyřbodovou ztrátu na vedoucí SKUŘ. Hodně napoví již druhé jarní kolo, kdy první tým přivítáme na našich stolech. Musíme se vyvarovat zbytečných ztrát a ukázat naši kvalitu v těchto těžkých zápasech. Věřím, že se nám soutěž ještě podaří zdramatizovat a bude o co hrát až do posledního jarního kola, ve kterém končíme na stolech čtvrtého a třetího týmu tabulky, kde by se v ideálním případě mohla soutěž rozhodovat,“ dodává zkušený stolní tenista.

OBRAZEM: Vyrovnaný boj s Tachovem vyhrály klatovské basketbalistky o jediný bod

Derniéra podzimu naopak nevyšla trápící se Sušici, která doma podlehla vedoucí rezervě plzeňské SKUŘE jednoznačně 1:10. Sušice tak zůstává i nadále na posledním místě se ztrátou dvou bodíků na předposlední Kdyni a čtyř bodů na záložní výběr TJ Sokol Bor. O jediný bodík v zápase s vedoucím týmem tabulky se o víkendu postaral Patrik Sommer, který porazil Petr Mandíka 3:0.

KST Klatovy - TJ Sokol Bor B 10:0

Sady: 30:7. Míčky: 384:222. Vrchní rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 1 hodina a 30 minut. Čtyřhry: 1:0 (Pergler, Javorský - Krieger, Rolník 3:0). Sestava a body KST Klatovy: Javorský 1:0, Zahradník 2:0, Pergler 2:0, Jehlík 1:0, WO (kontumační zápas, kontumace - bez boje) 3:0.

KOC Sušice - SKUŘ Plzeň B 1:10

Sady: 13:30. Míčky: 339:429. Vrchní rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 20 minut. Čtyřhry: 0:2 (Holý mladší, Kopřiva - Mandík, Kovářík 1:3, Mezera, Sommer - Korbel, Peckert 2:3). Sestava a body KOC Sušice: Mezera 0:2, Holý mladší 0:2, Kopřiva 0:3, Sommer 1:1.

Kompletní výsledky 11. kola divize stolních tenistů: SK Jiskra Domažlice - TJ Sokol Kdyně 10:2, SKUŘ Plzeň C - Union Plzeň B 8:10, TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Břasy 9:9, TJ Sokol Horní Bělá - TJ Sokol Nezvěstice 10:7, KST Klatovy - TJ Sokol Bor 10:0, KOC Sušice - SKUŘ Plzeň B 1:10.

Divize stolních tenistů.Zdroj: ČAST

Trpělivost a důrazné podaní. Volejbalistky dvakrát přehrály rezervu Domažlic