/FOTOGALERIE/ Pátý hrací den tradičního a prestižního šachového turnaje O pohár města Klatov – UNILEASING OPEN nabídl ve městě karafiátů ostře sledovaný boj o vedení v průběžném pořadí.

O pohár města Klatov 2023 - na snímku indický šachista Kishore. | Foto: Karel Nováček

V turnaji A – Allianz Open totiž GM (velmistr) Neuman prokázal své kvality, když odehrál v přímém souboji o první místo proti FM (Mistr FIDE) Voříškovi velmi dobrou partii a zaslouženě jde po výhře do vedení (4,5 bodu). Na dvojce si FM Slovák a FM Horák po krku nijak nešli, pár tahů po zahájení už u nich naskočila remíza, oba tedy zatím mají po čtyřech bodech.

Zato zvítězili IM Straka a IM Juřek, čímž doplnili skupinku čtyřbodových. Nejlepší klatovský hráč FM Tomáš Hurdzan je na děleném šestém místě se ziskem tří a půl bodů, stejně jako momentálně nejúspěšnější zahraniční účastník turnaje Kishore z Indie. V šestém kole, které je na programu ve sváteční čtvrtek, vyzve Straka Neumana a chce-li pomýšlet na obhajobu prvenství v turnaji, nesmí si dovolit s ním prohrát.

V turnaji B - Rodenstock Open také přituhuje. Plný počet pěti bodů má Skokan, na záda mu dýchá již jen Žák s půlbodovou ztrátou. Oba si to spolu rozdají v následujícím kole. Nadstandardní výkony zatím předvádí klatovský Martin Bukvaj (4 body). Ve výsledcích pátého kola turnaje C (hraný jako memoriál Ing. Jaromíra Nováka) je tak trochu kuriozitou, že na prvních sedmi šachovnicích hráči s černými kameny vyjma jedné remízy neuhráli vůbec nic. Na špici turnaje C je čtveřice Sedlák, IM Přibyl, Turner a Novotný se 4 body.

Autoři: Milan Fürbacher, Martin Mangl

