V průběhu závodu sice figuroval až ve čtvrté desítce, ale pak neskutečně zabral. „Rubalo se to už od začátku, byl to velmi rychlý závod. Výjezd do Sv. Mořice mi nevyšel, tam jsem ztratil a zase to musel dohánět,“ líčil Šrail a byl rád, že se mu to nakonec povedlo. „Poslední tři kilometry už mi ale docházely síly,“ přiznal lyžař a pak chválil i svého parťáka Fabiána Štočka, který obsadil 25. místo. „Odjel fantastický závod, navíc zazářil v první prémii,“ těšilo chlapíka.

V cestě za vyrovnáním letošního maxima jej přitom nezabrzdila ani nepříjemná událost. „Během závodu mi jeden francouzský běžec omylem propíchl lyži, tak jsem tam měl díru. Těžké ale spekulovat o tom, kolik mi tohle ubralo času,“ nevymlouval se Jan Šrail, jenž den po švýcarském masakru nabral směr Itálie, kde ho příští víkend čeká slavná Marcialonga. „Pokusím se tam o sprinterskou prémii, ale zároveň chci jet i na celkové umístění,“ dodal.

Fantastický laufař Jan Šrail dokončil slavnou La Diagonelu na třiadvacátém místě