Velká dřina, ale i zábava. Je tu Extreme challenge. Půjdete do toho také?

Je to tady zase. Jeden den, jeden závod, ale celá řada nezapomenutelných zážitků. To je populární Extreme challenge, adrenalinový závod pro odvážné, který o víkendu napíše svůj šestnáctý díl v historii. Tento unikátní štafetový závod v Sušici se uskuteční už v sobotu, a to v okolí řeky Otavy a na přilehlých vrcholech v okolí Sušice.

Velká dřina, ale i zábava. Je tu Extreme challenge. | Foto: Jarmila Hluchá a Lucie Zendlová