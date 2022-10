Sušice uspořádala atletické mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek

Dáša tentokrát bodovala pouze v tyči čtvrtým místem (osobní rekord 231 cm), dvanáctým místem v dálce (485 cm) a jedenáctou příčkou v hodu oštěpem za výkon 29,41 metru,“ poznamenal trenér Atletiky Klatovy Václav Šelmát.

A jak si v hlavním městě republiky vedli klatovští žáci? V hodu kladivem vybojoval Tobias Pour první místo za výkon 39,16 metru a zahanbit se nenechal ani hostující závodník ze Sušice Václav Mužík, jehož náčiní doputovalo do vzdálenosti v hodnotě 36,11 metru, což znamenalo stříbro a zisk dalších devíti důležitých a cenných bodů pro borce z Atletiky Klatovy.

Družstvo žáků oddílu Atletika Klatovy v Praze nezklamalo. Zdroj: Václav Šelmát

Oba vrhači přidali cenné body ještě ve své druhé disciplíně, a to hodu oštěpem (Václav Mužík – 37,35 metru, 9. místo) a hodu diskem (Tobias Pour – 31,67 metru, 6. místo). Skvělým výkonem se blýskl i Martin Jáchymovský, jenž bodoval ve vrhu koulí a hodu diskem, kde si zapsal nový osobní rekord 34,37 metru a vybojoval bronz. „Parádní výkon předvedl také náš sprinter Tadeáš Kalouner, který si doběhl v čase 39,86 sekundy pro 7. místo,“ radoval se Šelmát.

Mladík Kalouner pomohl také k sedmému místu a zisku dalších čtyř bodů ve štafetovém závodě na 4x 60 metrů (ve složení Bartoš, Vondráček, Kotiš, Kalouner). Posledním bodujícím byl hostující Jindřich Šrejma, který možná vybojoval právě ten rozhodující bod za desáté místo v běhu na 800 metrů, kde si vylepšil své osobní maximum o čtyři sekundy (na 2:25,50 minuty).

„Neměl bych zapomenout ani na vrhače Radka Němečka, který závodil v kouli, oštěpu a disku a na Tomáše Nusharta, který běžel šedesátku i 150 metrů a vrhal koulí. Kluci se sice v konkurenci neprosadili, ale rozhodně nepodali nijak špatné výkony a byli především důležitou součástí týmu,“ říkal Václav Šelmát.

Bodový zisk klatovských atletů nakonec ve velké konkurenci mnohem početnějších družstev stačil na více než skvělou osmou pozici. „Myslím si, že osmé místo v deseti závodnících je velmi solidní výkon. Mohli bychom spekulovat, jestli by chybějící Honza Kuchař udělal dvanáct bodů v takové konkurenci, což by nás posunulo na šestou příčku, ale to je to možná. Tak třeba příští rok,“ dodal trenér, jenž byl rád, že Klatovy, které se na žákovské mistrovství Čech dostaly po sedmi letech, skončily v konečném zúčtování před mnohem většími kluby z větších měst, jako jsou Škoda Plzeň nebo České Budějovice. I tyto skalpy se totiž v královně sportu počítají a předvedené výkony či osobní rekordy dokládají, že klatovští atleti dali do bojů na akci maximum.

Autoři: Václav Šelmát, Martin Mangl