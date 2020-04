A na paní Mileně je obdivuhodného ještě mnoho dalších skutečností, než jen její kondice a mladistvý vzhled. Především je to její nezdolný optimismus, permanentní dobrá nálada, dobrosrdečnost, ohromnáa neutuchající aktivita, obětavost a ochota poskytnout pomoc každému, kdo ji potřebuje. Tyto vlastnosti plně využívala a rozvíjela při své pracovní dráze i mezi přáteli a hlavně ve sportu.

Po dobré sportovní průpravě na prvním stupni školy se od šesté třídy intenzivně věnovala lehké atletice, gymnastice, rytmice a všeobecné pohybové průpravě. O pár let později začala též s moderní gymnastikou.

Ve všech těchto sportovních odvětvích se pak od osmnácti let věnuje i cvičitelské a trenérské činnosti zejména u nejmenších dětí. A této činnosti věnovala všechen svůj čas téměř celý svůj život.

Je nanejvýš obdivuhodné, že s cvičitelskou prací dosud neskončila a stále vede dva tréninky týdně s předškoláky a cvičení starších žen v klatovském Sokole.

Na své cvičitelské dráze spolupracovala při nácviku celé řady vystoupení, akademií, spartakiádních skladeb a sletů a současně se jich pravidelně zúčastňovala jako cvičenka. Vrcholem její činnosti byla účast na mezinárodní Gymnastriádě v roce 2012 ve švýcarském Lausanne. V zemi helvetského kříže cvičila spolu se skupinou klatovského Sokola ve skladbě, v níž cvičenci z celého Česka skvěle reprezentovali naši republiku.

Od svých patnácti let stačila ještě souběžně nacvičovat a vystupovat v Tanečním souboru písní a tanců klatovské Škodovky. I zde jí čekalo vyvrcholení v podobě zájezdu souboru do Londýna, což byla v té době naprosto neslýchaná událost a o to větší zážitek.

Taneční dráhu ukončily mateřské povinnosti po sňatku s výborným klatovským volejbalistou a následně vynikajícím a dlouhodobě působícím trenérem mládeže Jaroslavem Sýkorou.

Sýkorovi vychovali jednu dceru, od níž se dočkali tří vnoučat. A dvě z nich je již stačily udělat prababičkou a pradědečkem, a to hned čtyřnásobně.

50 LET MANŽELSTVÍ

Před třemi roky oslavili Sýkorovi zlatou svatbu. I to je vzhledem k jejich věku dnes dosti unikátní záležitost. Jako návod takového dlouhodobě šťastného manželství Milena se svým typickým úsměvem říká: „Kvůli sportu jsme se moc neviděli. Naše společné chvíle byly tak vzácné, že jsme se ani nestačili hádat,“ řekla s úsměvem.

Všichni přátelé sportu a dobrých lidí přejí Mileně Sýkorové, aby jí její temperament, aktivita a zdraví vydržely ještě mnoho let a aby se mohla plně radovat ze zástupů svých sportovních odchovanců i ze svých vnoučat a pravnoučátek.

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl