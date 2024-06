Devět let zásoboval čtenáře Deníku články ze sportovní scény. Nejen z malebného Klatovska, ale celého Plzeňského kraje. Nejčastěji psal fotbal, který sám kdysi aktivně hrával. Ale zajímal se i o hokej, florbal, basketbal, stolní tenis a desítky dalších sportů. Teď už další reportáž, rozhovor nebo pozvánku nepřidá. Sportovní redaktor Martin Mangl se rozhodl po letech v Deníku skončit, a tento článek vychází malinko symbolicky v den jeho dvaatřicátých narozenin. A je trošku netradiční. Tentokrát totiž stál na druhé straně barikády – byl to on, kdo odpovídal. Otázky si pro něj připravili někteří fotbalisté či trenéři, se kterými během svého angažmá v Deníku spolupracoval. Tento nápad vzešel z hlavy Pavla Javorského, fotbalisty a trenéra TJ Měcholupy, který tuhle jakousi rozlučku s Martinem připravil.

Martin Mangl, sportovní reportér Deníku. | Foto: Deník

Otázky od Pavla Javorského

Všichni tě známe jako člověka, který téměř veškerý čas tráví focením, nebo psaním reportů o fotbale. Ale řekni nám o sobě něco blíže (mimo sport).

Vlastně vůbec nevím, co by mohlo čtenáře zajímat. Možná to, že jsem táta malé dcerky, na kterou kvůli práci nikdy nebylo dost času, což si teď docela dost vyčítám. Jinak jsem narozený ve znamení raka a jeho charakteristika na mě pasuje jako prdel na hrnec. Mám rád sport, dobré jídlo, naopak nesnaším faleš.

Jak ses vlastně dostal k psaní a focení?

Všechno to začalo už na střední škole, kdy jsem vedl stránky našeho fotbalového klubu. Před devíti lety se mi na doporučení ozvali z Deníku, jestli bych nechtěl dělat krajské fotbaly a já na tuhle nabídku kývl. Bral jsem to jako zpestření a přivýdělek, z něhož se postupem času stala profesní láska. Pak už jsem nepsal jen krajský fotbal, ale i jiné sporty. Zkrátka všechno.

Byl krok od smrti. Fanoušek Plzně na fotbal nezanevřel, ocenil ho i Limberský

Hrál si někdy registrovaně fotbal, nebo tě tento sport vždy zajímal jen z té - v uvozovkách - druhé strany?

Jo, hrál. Asi patnáct let. Ale skončil jsem kvůli osobní záležitosti, na kterou nerad vzpomínám, a pak stejně přišlo stěhování, práce a bylo po „kariéře“. Zajímavé je, že někteří trenéři, které jsem teď dlouhé roky po zápasech naháněl, mě kdysi i trénovali. Třeba Milan Dejmek, nebo Jarda Urbánek.

Máš nějaké oblíbené fotbalové týmy?

Fandím plzeňské Viktorce a ve světě Barceloně. Co se týče nižších soutěží u nás, nemám vyloženě tým, jemuž bych fandil. I proto, že jsem nikdy nechtěl být zaujatý. Ale určitě jsou týmy, o kterých jsem psal více, ale to nebylo tím, že bych jim přál, ale spíš z toho důvodu, že ten klub, hráči, či trenéři, o to měli zájem. A mou práci mi tak de facto dost usnadňovali.

Zdroj: Deník

Utkvěl ti v hlavě nějaký zápas, na který v životě nezapomeneš?

Byl to asi zápas Viktorky Plzeň v Lize mistrů na půdě AS Řím. Výjezd jsem jako novinář dostal tenkrát za odměnu a celé jsem si to užil nejen z pracovního hlediska. Náladu mi nezkazil ani fakt, že Plzeň na hřišti vlků nakonec dostala nepopulárního bůra.

Teď budeš mít čas se nám pořádně pochlubit. Prozraď, kolik si mohl odfotit a osobně navštívit fotbalových zápasů? A kolik reportů si v Deníku napsal?

Měl jsem jakousi evidenci zhruba od roku 2021 do roku 2023, ale když jsem se tak nějak rozhodoval, jestli skončím, přestal jsem si ji dělat. Ale měsíčně to bylo v posledních letech zhruba dvě stovky článků a za poslední dva roky jsem osobně navštívil a odfotil asi tři stovky zápasů. Z drtivé většiny těch fotbalových. Ale byl tam i florbal, nebo rugby.

Představujeme sporťáka z Deníku: Spokojení čtenáři, to je základ, říká

Jakub Volák

Martine, je o tobě známo, že jsi byl v redakci Deníku ohromným, až řekl bych, nedostatečně oceněným dříčem. Budou někdy tvé cesty vést opět k médiím, nebo je to pro tebe uzavřená kapitola?

Teď je to uzavřená kapitola, ale jak říká mé tetování: Nikdy neříkej nikdy.

Není tajemstvím, že jsi měl v Deníku primárně na starosti Klatovsko, než jsi svou působnost rozšířil dál a v celém Plzeňském kraji jsi zanechal ohromnou stopu. Klatovsko vyhrálo v počátcích i proto, že odtud pocházíš i přesto, že jsi to měl blíže jinam?

Ne, nepocházím. To, že jsem dostal na starosti především Klatovsko, byla spíš náhoda. Tenkrát tam skončil sporťák a někdo to dělat musel - tak to padlo na mě. Ale nelituji toho, z okresů v kraji jsem nakonec vyfasoval asi ten nejlepší.

Neváhal si a mnohdy si najezdil stovky kilometrů pro pár fotek a rozhovorů z místa. Ale ten čas u toho strávený… Jak se na to tvářila doma polovička?

Nevím. Když jsem byl pryč, neviděl jsem ji do obličeje (úsměv).

Zdroj: Deník

Jaký rozhovor za ta léta v Deníku nejvíce pobavil? A který si dělal třeba opravdu nerad?

Který pobavil? Netuším, to je indiviudální. Ale obecně bavila série s názvem Spoluhráči očima kapitána. A které články jsem dělal nerad? Třeba ty, kdy se hráči na hřišti porvali, byl inzultován rozhodčí. A tak…

Zažil jsi někdy situaci, kdy si na tvou práci někdo stěžoval, nebo hůře, vyhrožoval? Nebo jsi pracoval jen se super lidmi?

I já se dopustil pár přešlapů, takže jo: kvůli několika mnou napsaným článkům bylo docela dusno. Ale všechno se vždycky nakonec celkem s rozumem vysvětlilo a vyřešilo.

Osudu navzdory. Stejskalová vypráví: Bála jsem se, zda můžu s vozíkem na fotbal

Na webu jesenického fotbalového klubu se velmi značně podílíš, ať už fotografiemi, nebo rozhovory s hráči. Co tě na propagaci klubového sportu, který máš za rohem, nejvíce baví?

Ty jo, jednoduchá, ale vlastně těžká otázka. Ale možná fakt to, že to je za rohem.

A je třeba toto možná cesta, kterou by ses jednou chtěl vydat? Třeba nějaké PR oddělení prvoligového klubu?

Teď určitě ne, ale budu se opakovat - nikdy neříkej nikdy.

Držíš se v dobré kondici, pravidelně běháš, ale teď, když bude snad i více času, nepřemýslel jsi nad návratem na trávník?

V dobré kondici se vždycky držím pár měsíců, a pak zase ne. A takhle to je se mnou pořád dokola. Fotbal mám rád, baví mě, ale na trávník už se nevrátím. Určitě ne registrovaně.

Spoluhráči očima kapitána. Blázen na svobodě i borec, který kope jako elektrika

Petr Mužík

A pane Mangl, vám se ten fotbal v Domažlicích jako líbil?…

Líbil! Nejsem fanoušek defenzivního fotbalu, a ten v Domažlicích nikdy k vidění nebyl. Obzvlášť za působení trenéra Pavla Vaigla byla radost se na hru Jiskry dívat. A teď se tam Pavel vlastně vrací. Takže Domažlice budu sledovat i nadále.

Vladimír Pitlík

Byla častá odpověď trenérů po zlepšeném výkonu, že se už ujala taktika sklepávat vysoké míče do stran a nikoliv doprostřed?

Kdepak, to nikdo nikdy neřekl. Ani tohle, ani žádné trojúhelníky, nebo přihraj a běž (smích).

Lukáš Paul

Co vám bude na práci sportovního novináře chybět? Určitě to budou pravidelné zprávy o tom, jak hrály Vejprnice. Mohu vám posílat info i nadále?

Jednoduchá otázka, na kterou neumím odpovědět. Ale nejvíce mi bude asi chybět kontakt s lidmi. A jo, klidně můžete – aspoň budu vědět, jak zápas probíhal. Ale psát už to nikam nebudu (možná).

FOTO: Ve Vejprnicích se fotbalem vybralo 50 tisíc. Bojovníkovi tleskali ve stoje

Petr Kučera

Několikrát jsi mě vzbudil v neděli ráno po oslavě sobotního vítězného zápasu. Dělal si to záměrně, nebo na něčí objednávku? Zůstane ti tvůj kontakt, abych ti to mohl vracet?

Pokud považuješ ráno v neděli ve dvanáct hodin, tak se hluboce omlouvám (smích). Teď vážně, nedělal jsem to záměrně. Jsem ranní ptáče, takže vstávám v nekřesťanskou hodinu. Ale vždycky jsem čekal alespoň do deviti hodin, než jsem někomu zavolal. Jo, a číslo mi zůstává!

Sportovní reportér Martin Mangl.Zdroj: Deník

Aleš Zach

Kdo z trenérů, se kterými jste dělal rozhovory, byl největší morous a dělat s ním rozhovor bylo spíše za trest?

Snad se na mě nebude zlobit, ale byl to pan Staněk, když vedl Sušici v divizi. Je to možná šest sedm let zpátky. Sušici se po postupu z přeboru nedařilo a téměř vše prohrávala. Něco z něj vytáhnout bylo hodně složité. Ale nedivím se mu, na jeho místě bych možná reagoval stejně. Na jeho obranu: telefon mi zvedal.

Srdcař a tvrďák. Vyhlášený fotbalový kouč Karel Krejčí měl přirozenou autoritu

Milan Mészáros

S kým byla nejlepší a naopak nejhorší komunikace, když jeho tým prohrál? Byl někdo až nepříjemný či arogantní?

Arogantní, nebo nepříjemný nikdo asi nebyl. Ano, byla znát naštvanost či zklamání, ale nic hrozného. Nejhorší komunikace? Asi pan Staněk, ale když se vyhrálo, bylo všechno v pohodě. Obecně nejlepší komunikace byla vždycky s panem Myslivečkem, Petrem Nyklesem, jmenovcem Kučerou, nebo panem Viktorou. A musím zmínit i Jirku Šámala. Celkově jsem měl ale dobré vztahy téměř se všemi, komunikace vážně probíhala na skvělé úrovni.

Tomáš Korelus

V první řadě bych chtěl Martinovi určitě poděkovat, vždy s ním byla rychlá a příjemná komunikace. A moje otázka tedy zní: svůj konec v Deníku sis naplánoval na téměř stejný čas, kdy končí fotbalová sezona. Lze to pokládat jako odpočinek na individuální přípravu, aby ses v srpnu vrátil v ještě lepší formě a stíhal dvacet až třicet zápasů za den?

Konec na červen jsem si naplánoval proto, abych dodělal rozdělanou práci a nenechal v tom kolegy. Přeci jen: fotbal zabere dost času, hlavně o víkendu. Ale odpočinek na individuální přípravu to není. Budu se i nadále pohybovat ve fotbalovém prostředí, jen trošku jinak a méně.

Rychlá střelba

Pivo, nebo víno? Pivo.

Salát, nebo řízek? Řízek. Blondýnky, nebo brunety? Brunetky.

Horňák, nebo doňák? Dolňák se zájmem o hořejšek.

Sparta, nebo Slavie? Rozhodně Viktorka Plzeň (úsměv). Ale asi Slavie.

Hořčice, nebo kečup? Kečup.

Káva, nebo čaj? Ani jedno, ale raději čaj.

Láďa Hruška, nebo Jirka Babica? Láďa Hruška.

Kočka, nebo pes? Pes, bývá vděčný. Na rozdíl od arogantní kočky (smích).

Město, nebo vesnice? Obojí má své kouzlo, ale asi vesnice. Krasobruslení, nebo parkur? To jsou sporty, které mě nebaví.

Útočník, nebo obránce? Teď už útočník.

Vodka, nebo rum? Tvrdý alkohol nepiji.

Míč, nebo puk? Můj táta nebyl hokejista, takže míč.

Přihrávka, nebo gól? Obojí.

Pizza s ananasem, nebo bez? Ananas mi na pizze nevadí, ale nevyhledávám.

Mexická, nebo asijská kuchyně? Určitě asijská.

Zadek, nebo prsa? To už tady bylo - raději zadek (úsměv).

Kdo vyhraje EURO? Myslím, že Španělsko.

Přihlásíš se do Survivoru? Klidně bych do toho šel, hlavně kvůli tomu, abych něco shodil. Jsem jak prase!

Ordinace, nebo Ulice? Ani jedno (raději Ulice).

McDonalds, nebo KFC? Mekáč.

Vodka, nebo Becherovka? Ani jedno, tvrdý alkohol nepiju.

Vémola, nebo Attila? Těžké, ale asi Karlos.

Pastrňák, nebo Jágr? David Pastrňák.

Zdroj: Deník

Když jsem si chtěl Elišku vzít, musel jsem začít hrát za Dlažov, culí se Javůrek